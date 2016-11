3sat startet neue "Bauerfeind assistiert ..."-Staffel

(ots) - Für 3sat geht Moderatorin und Premium-Praktikantin

Katrin Bauerfeind wieder an die Arbeit: In vier neuen Folgen, ab

Samstag, 5. November, 19.30 Uhr assistiert sie Prominenten einen Tag

lang. Gebucht ist sie von Musiker Götz Alsmann, BAP-Frontmann

Wolfgang Niedecken, dem Arzt und Moderator Eckart von Hirschhausen

und Moderatorin Dunja Hayali.



Zeitplan einhalten, Soundcheck betreuen, Backstage für alles

sorgen, vielleicht die Brille putzen: Das kann doch nicht so schwer

sein! In der ersten Folge der neuen Staffel (Samstag, 5. November,

19.30 Uhr) fährt Katrin Bauerfeind als Roadie im Bus mit, wenn

Musiker und Fernseh-Moderator Götz Alsmann mit seiner langjährigen

Band unterwegs auf seiner "Broadway"-Tour in Braunschweig im

Theaterzelt einen Stopp macht. Vielleicht auch noch den Schlips

schlingen, für eine gutsitzende Tolle sorgen - und die eingeschworene

Band und ihren charismatischen Chef bei Laune halten. Daneben hat

Katrin Bauerfeind noch Zeit mit dem leidenschaftlichen Musiker

Alsmann über den Unterschied von Jazz- und Popmusik zu plaudern und

erfährt, was er über das Altern meint und warum Stil für ihn auf der

Bühne viel wichtiger als Rock 'n' Roll ist.



Die weiteren drei Folgen zeigt 3sat an den kommenden Samstagen

jeweils um 19.30 Uhr.



Hinweis an Journalisten: Die neue Staffel im Überblick sowie die

Folgen mit Götz Alsmann und Wolfgang Niedecken als Video-Streams

finden Sie im 3sat-Pressetreff unter: https://pressetreff.3sat.de/sta

rtseite/programm/programmhinweise/artikel/neue-kulturpalast-staffel-i

st-gestartet/



Bilder erhalten Sie hier:

https://presseportal.zdf.de/presse/bauerfeind







Pressekontakt:

Presse und Öffentlichkeitsarbeit 3sat

Maja Tripkovic

tripkovic.m(at)3sat.de

+49 (0)6131 7016485

www.pressetreff.3sat.de



Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell





Dies ist eine Pressemitteilung von

3sat

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.11.2016 - 18:04

Sprache: Deutsch

News-ID 1419794

Anzahl Zeichen: 2116

Kontakt-Informationen:

Firma: 3sat

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 83 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung