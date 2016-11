Beschlagene Scheiben und Bibbern im Auto - Trotzen Sie dem

So schön und lang der Sommer auch war - mittlerweile hat es

bereits merklich abgekühlt und es herrscht richtig schmuddeliges

Herbstwetter. Eisiger Wind, peitschender Regen, dunkle Wolken -

nasskaltes Erkältungswetter, dass es einem vergeht. Manch einer hat

die Wintersachen schon aus dem Schrank geholt und die Heizung läuft

Zuhause auf Hochtouren. Und auch Autofahrer haben mit dem Wetter zu

kämpfen - einerseits mit der Dunkelheit, andererseits mit

beschlagenen Scheiben, schlechter Sicht und kalten Autos, in die man

jeden Morgen bibbernd einsteigt. Helfen kann hier eine Standheizung,

weiß Helke Michael.



Sprecherin: Bei einer Standheizung denken viele zuerst an den

Winter und zugefrorene Scheiben. Aber auch im Herbst beschlagen die

Scheiben häufig und die normale Lüftung ist überfordert. Besonders

bei Dunkelheit kann das gefährlich werden. Mit einer Standheizung hat

man aber immer freie Sicht.



O-Ton 1 (Bernd Joerg, 0:15 Min.): "Eine Standheizung ist im

Motorraum verbaut und läuft mit dem Kraftstoff des jeweiligen Autos -

also mit Diesel oder mit Benzin. Die Standheizung erwärmt den

Kühlwasserkreislauf und ist mit dem Belüftungssystem des Fahrzeugs

verbunden. So werden die beschlagenen Scheiben frei, und auch der

Innenraum wird erwärmt."



Sprecherin: Erklärt Bernd Joerg vom Klima- und Thermospezialisten

Webasto. Der Kraftstoffverbrauch steigt durch die Standheizung nicht,

denn man vermeidet einen Kaltstart des Motors und spart so wieder

Benzin oder Diesel.



O-Ton 2 (Bernd Joerg, 0:07 Min.): "Gleichzeitig wird der Motor

durch die Vorwärmung deutlich geschont, was die Lebensdauer

verlängert. Und der Schadstoff-Ausstoß wird auch noch reduziert."



Sprecherin: Startet die Standheizung eine halbe Stunde vor

Abfahrt, ist der Innenraum warm und die Scheiben frei. Neben



Vorwahluhr und Funkfernbedienung, kann man das System auch mit einer

kostenlosen App namens Thermo Call bedienen.



O-Ton 3 (Bernd Joerg, 0:13 Min.): "Mit der Sie die Temperatur im

Auto abfragen und entsprechend reagieren können. Die App enthält auch

einen intelligenten Wetteralarm - ist also mal besonders kaltes

Wetter angekündigt, erinnert Sie unsere App daran, die Standheizung

zu programmieren."



Sprecherin: Übrigens, eine Standheizung kann man in fast jedes

Auto einbauen und das dauert gerade mal einen Tag.



Abmoderationsvorschlag:



Im kalten und feuchten Herbst sorgt eine Standheizung dafür, dass

Sie die Winterjacke im Auto ausziehen können und beschlagene Scheiben

der Vergangenheit angehören. Mehr Infos zum Thema finden Sie im

Internet unter www.standheizung.de. Dort können Sie auch ein

unverbindliches Angebot anfordern.



