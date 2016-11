Sieger des Wettbewerbs "Unternehmen Familie 2016" ausgezeichnet

Ministerin Monika Bachmann und IHK-Vizepräsident Thomas Hempel würdigen familienorientiertes Handeln der Saarwirtschaft

(PresseBox) - Die Unternehmen der Saarwirtschaft haben ihr Engagement für eine familienfreundliche Arbeitswelt in den letzten Jahren deutlich verstärkt. Das zeigen die Ergebnisse unseres Wettbewerbs ?Unternehmen Familie 2016?: In diesem Jahr haben 41 Unternehmen mitgemacht, rund 200 sind es inzwischen insgesamt, seit die IHK-Initiative im Jahr 2010 zum ersten Mal gestartet wurde. Und auch die Bandbreite und die Qualität der Projekte und Maßnahmen haben sich weiter verbessert. Die saarländischen Unternehmen sind also bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf einem guten Weg.? So fasste IHK-Vizepräsident Thomas Hempel das Ergebnis des Wettbewerbs ?Unternehmen Familie 2016? zusammen, den die IHK Saarland in Kooperation mit saar.is sowie der Handwerkskammer des Saarlandes und der Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände bereits zum vierten Mal ausgelobt hatte.

Die Sieger wurden heute im Rahmen einer Festveranstaltung in der IHK prämiert. Ausgezeichnet wurden die Unternehmen Martin Luck Metallgießerei GmbH (Saarbrücken), IANEO Solutions GmbH (Friedrichsthal), Laux & Meurers GmbH (Perl), PHAST GmbH (Homburg), Ludwig Pieper GmbH & Co. KG (Saarlouis), Möbel Martin GmbH & Co. KG (Saarbrücken) sowie die Saarländische Investitionskreditbank AG.

Thomas Hempel lobte die vorbildlichen Leistungen der Preisträger, die sich als familienfreundliche Arbeitgeber präsentiert haben und betonte: ?Die Arbeitswelt wird zunehmend familienfreundlicher. Hiervon profitieren nicht nur die Beschäftigten. Für die Unternehmen ist eine familienfreundliche Personalpolitik echte Wachstumsvorsorge. Wer heute jungen Müttern und Vätern oder Beschäftigten mit pflegebedürftigen Angehörigen passende Angebote macht, steigert seine Attraktivität als Arbeitgeber und ist damit im Wettbewerb um Fach- und Führungskräfte bestens gerüstet. Auf diesem Weg werden wir die Unternehmen der Saarwirtschaft noch stärker als bisher mit gezielten Informations- und Beratungsangeboten unterstützen.?



Monika Bachmann, Ministerin für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, würdigte die Vielfalt des unternehmerischen Engagements für eine noch familienfreundlichere Arbeitswelt und betonte: ?Die über die Jahre stetig gestiegene Beteiligung am Wettbewerb ?Unternehmen Familie 2016? zeigt, dass wir im Saarland auf einem guten Weg sind, das familienfreundlichste Bundesland zu werden. Es ist wichtig, dass Unternehmen nicht nur Anreize für junge Familien schaffen, sondern auch die älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht außen vor lassen?, sagte Bachmann. ?Heute ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht nur hinsichtlich einer Familienzeit wichtig, sondern zum Beispiel auch für die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Der Wettbewerb ?Unternehmen Familie 2016? zeigt auch, dass die Unternehmen die Herausforderungen, die nicht zuletzt mit dem demografischen Wandel in unserem Land verbunden sind, angenommen haben und ihnen aktiv begegnen.?

Sieben Preisträger mit vorbildlichem Engagement

Die Vielfalt an Projekten, die der Vereinbarkeit von Familie und Beruf dienen und mit denen sich die Unternehmen im Rahmen des Wettbewerbs ?Unternehmen Familie 2016? beworben haben, ist beachtlich. Vielfach beginnt familienorientierte Personalpolitik mit flexibler Tages- und Wochenarbeitszeit ? auch in der Produktion ? oder der Möglichkeit, ein Home-Office zu nutzen. Die Angebote gehen aber noch weit darüber hinaus. Kontakthalteprogramme in und Wiedereinstiegsprogramme nach der Elternzeit, Kinderbetreuungszuschüsse, betriebsnahe Kinderbetreuung, Vermittlungshilfen für Betreuungsplätze oder Tagesmütter sowie Beratungsprogramme für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit pflegenden Angehörigen sind oftmals fester Bestandteil der Angebotspalette.

Zwei Unternehmen wurden in der Kategorie ?Kleine Unternehmen? (Martin Luck Metallgießerei GmbH, Saarbrücken / Laux & Meurers GmbH, Perl) jeweils ein Unternehmen im ?Mittelstand? (PHAST GmbH, Homburg) und ein ?Großunternehmen?(Ludwig Pieper GmbH & Co. KG, Saarlouis) prämiert. Zudem erhielt die IANEO Solutions GmbH eine Auszeichnung für die beste interne und externe Kommunikationsstrategie. Um auch das Engagement für eine familienfreundliche Arbeitswelt in ?Einrichtungen und Institutionen? zu würdigen, wurde wie schon 2014 eine weitere Prämierung vorgenommen. In dieser Kategorie überzeugte die Saarländische Investitionskreditbank AG die Jury. Erstmals wurde in diesem Jahr ein Sonderpreis für Unternehmen ausgelobt, die sich mit besonderem Engagement dem Thema Vereinbarkeit von Beruf und Pflege widmen. In dieser Kategorie lag das Unternehmen Möbel Martin GmbH & Co. KG vorne.

Eine Anerkennung erhielten zudem folgende Unternehmen und Institutionen:

- Across Barriers GmbH

- AOK Rheinland-Pfalz/Saarland ? Die Gesundheitskasse, Saarland

- Avarteq GmbH

- Debeka Versichern und Bausparen

- DHC Business Solutions GmbH & Co. KG

- DHC Dr. Herterich & Consultants GmbH

- Diehl BGT Defence GmbH & Co. KG

- Festo AG & Co. KG

- FITT gGmbH

- Herment & Herment Partnerschaft Steuerberater

- HOLZHAUER KG

- IKK Südwest

- INFOsys Kommunal GmbH

- IWM Software AG

- Janek Pfeufer Architektur GmbH

- kohlpharma GmbH

- Kreissparkasse Saarlouis

- Landesamt für Soziales

- Landeshauptstadt Saarbrücken

- levoBank eG

- LUX Logistik e.K.

- Markus Glöckner Natursteine

- Mercedes-Benz Banking Service GmbH

- Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

- Motus Headliner GmbH

- O/D Ottweiler Druckerei und Verlag GmbH

- Adolf Peiffer GmbH

- pfm medical mepro gmbh

- PSD Bank RheinNeckarSaar eG

- Saarländischer Rundfunk

- SGGT Straßenausstattungen GmbH

- SHG-Kliniken Völklingen

- Stahlwerk Bous GmbH

- Thomas Mann Apotheke





