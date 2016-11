Rheinische Post: Ryanair geht nicht nach Düsseldorf

(ots) - Nachdem es großes Aufsehen erregt hat, dass

Ryanair künftig ab Frankfurt fliegen wird, erklärt nun Düsseldorf als

drittgrößter Flughafen Deutschlands, dass es solche Pläne am Rhein

nicht gibt. "Ryanair hat für Sommer 2017 keine Start- und Landerechte

in Düsseldorf beantragt", sagte Thomas Kötter, Sprecher des

Düsseldorfer Airports, der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen

Post" (Donnerstagausgabe). Die Bewerbungsfrist für Sommer 2017 sei

abgelaufen.







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.11.2016 - 18:09

Sprache: Deutsch

News-ID 1419797

Anzahl Zeichen: 724

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 82 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung