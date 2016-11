neues deutschland: Zur permanenten Scheinheiligkeit der UNO

(ots) - Die UNO hat ihren Blauhelmen im afrikanischen

Bürgerkriegsland Südsudan schweres Versagen bescheinigt. Sie hätten

Zivilisten nicht geschützt und generell »chaotisch und ineffektiv«

agiert. Die UNO moniert einen »Mangel an Führungskraft,

Einsatzbereitschaft und Abstimmung«. Generalsekretär Ban Ki Moon ist

»tief erschüttert«. Mal wieder. Denn derartige Klagen und sogar

Anklagen gegen Soldaten unter UN-Kommando gibt Jahr für Jahr.

Weltweit. Massenhaft. Doch es ändert sich nichts. Warum? Immer wenn

die UNO ihre Mitgliedsstaaten um Truppen für Friedenseinsätze bittet,

melden sich zumeist arme Staaten, in denen Menschenrechte selbst

nicht viel zählen. Die Truppen sind schlecht ausgerüstet und

ausgebildet, doch die Uniform verleiht den jeweils aus x Nationen

zusammengewürfelten Trägern Macht. Die Masse meldet sich, um an den

Einsätzen zu verdienen. Treten Verfehlungen oder gar Verbrechen der

Blauhelme zutage, schickt man die schlimmsten Übeltäter heim. Schwamm

drüber! Denn für die Strafverfolgung sind die Truppensteller selbst

verantwortlich. Überdies machen aus Kompromissen filtrierte Aufträge

der UNO den Kommandeuren vor Ort die Arbeit nicht leicht. So wird es

bleiben, denn das globale Staatenkollektiv ist auch in der

Blauhelmfrage gar nicht in der Lage, etwas zum Besseren zu wenden.







Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion



Telefon: 030/2978-1722



Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

neues deutschland

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.11.2016 - 18:08

Sprache: Deutsch

News-ID 1419798

Anzahl Zeichen: 1647

Kontakt-Informationen:

Firma: neues deutschland

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 78 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung