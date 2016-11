neues deutschland:Über den Bericht der Wirtschaftsweisen

(ots) - Den Erkenntnissen der Wirtschaftswissenschaften

wird von ihren Vertretern gerne die Aura unumstößlicher Weisheiten

gegeben. So etwa, wenn sich die sogenannten Wirtschaftsweisen zu

Richtern über die Politik aufschwingen, der Bundesregierung

Reformunwillen attestieren und eine neoliberale Giftliste an

Forderungen präsentieren. Nur leider sind die

Wirtschaftswissenschaften keine exakte Wissenschaft. Früher wurden

sie zuweilen viel zutreffender »Politische Ökonomie« genannt. Denn

die Politik beeinflusst nicht nur das wirtschaftliche Handeln von

Angestellten, Konsumenten und Unternehmen. Was als gutes Wirtschaften

und gute Wirtschaftspolitik betrachtet wird, ist selber eine Sache

politischer Prämissen. Letztlich geht es dabei um die Frage, in was

für einer Gesellschaft wir wie leben wollen. Wollen wir in einer

Gesellschaft leben, in der immer der Stärkere gewinnt, wo wenige viel

und viele nichts haben? Oder wollen wir in einer Gesellschaft leben,

die auf den Grundprinzipien der Solidarität aufbaut, in der niemand

davor Angst haben muss, seine Wohnung zu verlieren, seine Medikamente

nicht bezahlen zu können oder im Alter in die Armut abzurutschen,

weil das Geld fehlt? Wer erstere Frage mit »ja« beantwortet, kann

gerne weiter auf den Rat der sogenannten Wirtschaftsweisen hören. Wer

letztere Frage mit »ja« beantwortet, für den ist die Mehrheit dieses

fünfköpfigen Beratergremiums nicht sehr weise.







