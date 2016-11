Schoko-freie Foto-Adventskalender, die Null-Carb-Option für Hobbyfotografen.

Jeden Adventstag ein süße Überraschung, frei von Zucker und künstlichen Süßstoffen erhalten und gleichzeitig 1000 kcal sparen.



Foto-Adventskalender im Internet gestalten

(firmenpresse) - Oldenburg, 03.11.2016. - Der Fotodruck-Spezialist Fotoinsight bringt jetzt einen neuen Foto-Adventskalender XL, in dem, in Bildern festgehaltene, persönliche Momente die Kalorienbomben hinter den traditionellen 24 Türchen ersetzen. Mit 25 selbst ausgewählten Bildern bietet der neue Fotokalender zu Advent eine einzigartige Alternative zu Billig-Schokokalendern aus dem Supermarkt.





Ein Adventskalender, der sich den Herausforderungen unserer Zeit stellt!

Adventskalender-Enthusiasten fragen sich, wie sie ihren Liebsten Adventskalender erstellen können, die den Herausforderungen unserer Zeit gerecht werden: Bewusst lebende Verbraucher wollen weniger Kohlenhydrate und weniger Zucker schenken, aber dafür mehr geteilte Zeit und gemeinsame Erlebnisse. Der Foto-Adventskalender liegt, mit zero-carbs und der Möglichkeit, zum Beispiel die Erlebnisse eines jeden Monats des ablaufenden Jahres mit zwei Fotos abzubilden, voll im Trend.





Der neue Foto-Adventskalendern XL

Der Geschäftsführer der Fotoinsight, Klaas Brümann sagt: „Unsere kalorienfreie Adventskalender Alternative hat eine wachsende Fangemeinde. Darum haben wir uns entschieden, unser Adventskalender A4 Angebot um eine Alternative im größeren Format A3 zu erweitern. Unsere Kunden haben tolle Fotos gemacht und verlangen nach Platz für größere Bilder. Der neue Foto-Adventskalender A3 ist das ‘süßeste’ Vergnügen, dass Sie als Adventskalender verschenken können. Gegenüber einem 200 g Schokokalender reduziert der Fotokalender die Kalorienaufnahme der Vorweihnachtszeit um über 1.000 kcal.”





Die süßesten Erinnerungen als Advents-Vergnügen

Der saisonale Fotokalender bietet ein großes Bild in brillanter Druckqualität auf dem Titel, plus 24 Türchen, die z.B. einen in Bildern festgehaltenen Jahresrückblick verbergen, aufmunternde Worte oder Gutscheine. Eine Freude für frisch Verliebte, für Familien und Menschen, die sich nahe stehen. Dieser neue Foto-Adventkalender ist eine ideale Geschenkidee, um die Liebsten auf Weihnachten einzustimmen. Der Fotokalender wird den Beschenkten jeden Adventstag aufs Neue Freude bereiten.







Foto-Adventskalender im Internet gestalten

Um einen Foto-Adventskalender zu erstellen, reicht es, 25 digitale Bilder im Querformat über die Webseite von FotoInsight hochzuladen, auch Schnappschüsse aus dem Handy sind oft gut für ein Überraschungsbild hinter den Adventskalender-Türchen geeignet. Die Auswahl der Reihenfolge ist dabei frei. Das Fotolabor liefert den professionell gedruckten Kalender in fünf Arbeitstagen aus.





NEU

Foto-Adventskalender A3 (42 x 29,7 cm)

mit 23 Türchen 53×41 mm und eins 77x60mm

Preis 10,99 € + Versand



Foto-Adventskalender A4 (35 x 24 cm)

Mit 24 Türchen 48×38 mm

Preis 8,99 € + Versand



Material: Hochwertige, stabile Kartonage mit seidenmatter Beschichtung (300 g/m²); kratzfest und abwaschbar.

Bearbeitungszeit: Fünf Arbeitstage.





http://fotoinsight.de/fotokalender/schoko-adventskalender.html



FotoInsight Ltd wurde vor dreizehn Jahren in der europäischen Hochtechnologie-Region Cambridge als deutsch-britisches Joint-Venture gegründet. Der Bilderdienst bietet einen komfortablen Internet-Service für die Entwicklung von Digitalfotos und Postern sowie für den Druck von Fotobüchern, Leinwandfotos und Fotogeschenken unter Windows, Linux, Mac OS sowie für Android und das iPhone. Bei FotoInsight bestellte Bilder werden in fünf modernst ausgestatteten Fotolabors in vier Ländern gedruckt. Der Internet-Fotodienst ist Jahr um Jahr schneller als die Fotoindustrie gewachsen und bietet seine Dienste in sieben Sprachen in 32 Ländern an.

FotoInsight.de

FotoInsight Ltd

Klaas Brümann

Holtzinger Str. 16, 26121 Oldenburg

Tel. 0441 9205503

Email pr (Klammeraffe) fotoinsight.de

http://fotoinsight.de/

FotoInsight Ltd

Catalina Martin, Internationale Kommunikation

Holtzinger Str. 16, 26121 Oldenburg

Tel. 0441 9205503

Email pr (Klammeraffe) fotoinsight.com

http://fotoinsight.de/

