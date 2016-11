Exklusive Partnerschaft: Modedesigner Guido Maria Kretschmer kreiert Schmuck für Juwelierunternehmen CHRIST

Starker Partner für CHRIST: Deutschlands marktführendes Juwelierunternehmen mit Sitz in Hagen erweitert sein Portfolio mit einem prominenten Gesicht und kooperiert mit dem renommierten Modedesigner Guido Maria Kretschmer. Unter dem Motto „Von mir für Dich“ wird der Berliner Designer in einer langfristig angelegten Zusammenarbeit Schmuckkollektionen mit Symbolcharakter entwickeln, die exklusiv bei CHRIST erhältlich sind.

Guido Maria Kretschmer bei CHRIST Glücksmünz-Kollektion

(firmenpresse) - Sowohl für das Traditionsunternehmen CHRIST als auch für Guido Maria Kretschmer ist die Partnerschaft eine Herzensangelegenheit. Menschen, Zusammengehörigkeit und Symbole des Glücks haben im Leben des Designers einen besonderen Stellenwert. „Es sind die Menschen, die uns am Herzen liegen, die das Leben lebenswert und glücklich machen. Wir sollten uns um sie kümmern und auf sie achten“, so Guido Maria Kretschmer. Mit CHRIST hat der erfolgreiche Modedesigner einen idealen Partner gefunden, der seine Haltung und Wertschätzung teilt. CHRIST ist als Juwelier fürs Leben die erste Adresse, wenn es um hochwertigen Schmuck und Uhrmacherkunst geht. Seit 1863 lebt das Unternehmen den Anspruch, seine Kunden zu begeistern, zu inspirieren und echte Freude zu schenken – mit Leidenschaft, Exzellenz und Innovation. „Mit CHRIST an meiner Seite habe ich die einmalige Möglichkeit, meinen Wünschen und Botschaften mit wunderschönen und qualitativ hochwertigen Schmuckkreationen Ausdruck zu verleihen“, freut sich Kretschmer über die Zusammenarbeit.



Den Auftakt der Kooperation bildet eine Produktkreation, zu der sich Guido Maria Kretschmer von einem persönlichen Talisman inspirieren ließ: Einer Münze, die der 51-jährige bereits seit seiner Jugend täglich bei sich trägt. Die Glücksmünz-Kollektion, bestehend aus Anhängern, die mit Symbolen verschiedene Botschaften ausdrücken, wird zum Start der festlichen Saison ab Mitte November 2016 erhältlich sein und ist für Guido Maria Kretschmer mit einer Weihnachtsbotschaft verbunden. „Gerade zum Weihnachtsfest ist es wichtig, den Menschen, die uns am Herzen liegen, ein Geschenk zu machen, das zum Ausdruck bringt: Ich denke an Dich und ich bin für Dich da.“ Die Echtschmuck-Kollektion umfasst Münzanhänger in Gelb-, Weiß- und Roségold, die ab 99,90 Euro erhältlich sein werden. Zur Wahl stehen die Symbole Herz, Stern und Kreuz, zusätzlich gibt es eine Variante mit Diamantbesatz.



Unter der Führung des kreativen Experten folgen ab Februar 2017 sukzessiv verschiedene „Von mir für Dich“-Kollektionen, die sich durch bedeutungsvolle Symbole auszeichnen und dem Anspruch des Designers, Menschen nahe zu sein und zu berühren, Ausdruck verleihen. Ob zum Valentinstag, Muttertag, Geburtstag oder einfach nur so – Anlässe gibt es für Guido Maria Kretschmer und CHRIST unendlich viele, um seinen Liebsten Verbundenheit und Zuneigung zu zeigen und ihnen eine Freude zu machen.





Die Schmuckkollektionen von Guido Maria Kretschmer werden ab Mitte November exklusiv in ausgewählten CHRIST Fachgeschäften in Deutschland und Österreich sowie im Onlineshop www.christ.de erhältlich sein.







Als führendes Juwelierunternehmen in Deutschland ist CHRIST die erste Adresse, wenn es um hochwertigen Schmuck und Uhrmacherkunst geht. Seit 1863 lebt das Unternehmen den Anspruch, seine Kunden zu begeistern, zu inspirieren und Freude zu schenken – mit Leidenschaft, Exzellenz und Innovation. Bei CHRIST erwartet den Kunden eine Welt voller echter Werte: In stilvollem Ambiente präsentieren sich Echtschmuckkollektionen der exklusiven Eigenmarke CHRIST mit Klassikern und Design-Highlights aus den Bereichen Diamant, Gold und Perle sowie ausgesuchte Meisterstücke renommierter Uhrenmanufakturen, internationale Designlabels und angesagte Trendmarken. Darüber hinaus ist CHRIST vertrauensvoller Partner rund um das Thema Trauringe und bietet zudem vielfältige Schmuckideen, die für Verbundenheit und Liebe stehen. Exklusiv für das Unternehmen kreiert Designer Guido Maria Kretschmer Schmuckkollektionen mit Symbolcharakter. Durch die effiziente Verknüpfung der über 200 CHRIST Stores in Deutschland und Österreich mit dem Onlineshop wird auf www.christ.de die gesamte Produktvielfalt mit 120 namhaften Marken erlebbar.

