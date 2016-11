Neu: Die Themenseite "Deutschland" informiert auf Deutsche-Politik-News.de zum Thema Deutschland!

Deutschland (Vollform: Bundesrepublik Deutschland, BRD) ist ein föderal verfasster Staat in Mitteleuropa, der aus den 16 deutschen Ländern gebildet wird.



Die Bundesrepublik Deutschland ist ein freiheitlich-demokratischer und sozialer Rechtsstaat und stellt die jüngste Ausprägung des deutschen Nationalstaates dar.



Bundeshauptstadt sowie bevölkerungsreichste deutsche Stadt ist Berlin. Weitere Metropolen sind Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf; größter Ballungsraum ist das Ruhrgebiet.



An Deutschland grenzen neun Staaten und naturräumlich im Norden die Gewässer der Nord- und Ostsee, im Süden das Bergland der Alpen.



Deutschland liegt in der gemäßigten Klimazone. Eine Vielzahl von National- und Naturparks sind im Land ausgewiesen.



Mit rund 82,2 Millionen Einwohnern zählt Deutschland zu den dicht besiedelten Flächenstaaten und gilt international als das Einwanderungsland mit der zweithöchsten Zahl von Migranten (2013).



Am Bruttoinlandsprodukt gemessen ist Deutschland die größte Volkswirtschaft Europas und die viertgrößte der Welt. Im Jahr 2015 war es die drittgrößte Export- und Import-Nation.



Der Index für menschliche Entwicklung zählt Deutschland zu den sehr hoch entwickelten Ländern.



Die Kultur Deutschlands hat vielschichtige und weltbekannte Ausdrucksformen hervorgebracht, etwa in der Kunst und Architektur, der Musik, der Philosophie, der Filmkultur, der Küche, im Design, im Sport, in der Wissenschaft und der Gründerkultur.





Dieser Beitrag wurde am Mittwoch dem 02. November 2016 veröffentlicht.







