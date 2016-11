Weser-Kurier: Kommentar zur Pressefreiheit

(ots) - Die Pressefreiheit und die freie Meinungsäußerung

sind Grundrechte, die unantastbar bleiben müssen. Es ist dem Mut

vieler Journalisten zu verdanken, dass diese tagtäglich verteidigt

werden - auch von den Kollegen in der Türkei. Nur so können sich die

Menschen ein eigenes Bild der Welt machen und sind nicht schutzlos

den Regierungen ausgeliefert. Nur wenn diese Rechte gewahrt werden,

ist ein Leben in Freiheit und Sicherheit möglich.







