BERLINER MORGENPOST: Die Kosten des freien Eintritts / Kommentar von Matthias Wulff

(ots) - Gegen freien Eintritt zu sein, wirkt so schlecht

gelaunt, als wolle man sich gegen Freibier positionieren. Dass alle

Bürger kostenlos das Humboldt Forum besuchen dürfen, wie es

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und Gründungsintendant

Neil MacGregor vorschlagen, erscheint als großherzige Geste. Falls

der Vorschlag umgesetzt wird, hätten unmittelbar die anderen Berliner

Museen zu leiden. Es ist Wunschdenken zu glauben, dass

Eintrittsgelder eine Hürde für den Museumsbesuch sind. Der Vorstoß

hat einen anderen Grund. Er ist getragen von der Sorge, dass das

Schloss zu wenig Besucher findet. Die Sammlungen des Ethnologischen

Museums und des Museums für Asiatische Kunst, die in Dahlem schon

wenig Menschen interessierten, sollen nun auf einmal in Mitte der

Publikumsrenner werden. Koste es, was es wolle.



