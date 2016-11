Stuttgarter Nachrichten: zum konstanten Strompreis bei EnBW

(ots) - In Zeiten, da der Strompreis vor allem durch

ständig steigende Steuern und Abgaben bestimmt wird, ist bereits das

Ausbleiben weiterer Preissteigerungen eine gute Nachricht.

Schließlich ist die Umlage für erneuerbare Energien innerhalb von 17

Jahren von 0,19 auf 6,88 Cent pro Kilowattstunde gestiegen - also um

rund 3500 Prozent. Dass im kommenden Jahr die Kosten nicht voll an

die Verbraucher weitergegeben werden, liegt unter anderem an den

gesunkenen Börsenpreisen für Strom, die durch das hohe Angebot an

Energie aus erneuerbaren Quellen stark unter Druck geraten sind. Für

den Verbraucher ist das aber nur eine Atempause. Entwarnung kann es

erst geben, wenn die Politik die Energiewende in den Griff bekommt.







