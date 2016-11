Börsen-Zeitung: Verschwimmende Grenzen,

Kommentar zu Ryanair und Fraport von Lisa Schmelzer

(ots) - Falls es noch eines Beweises bedurfte, dass die

Grenzen zwischen den verschiedenen Geschäftsmodellen in der

Airline-Branche verschwimmen, so ist er nun erbracht. Der

Billigflieger Ryanair geht künftig von Frankfurt/Main aus auf Reisen.

Die Airline verabschiedet sich damit von ihrer Prämisse,

Drehkreuz-Airports wegen der dort erhobenen hohen Gebühren zu meiden.

Angesprochen werden mit Zielen in Spanien und Portugal zunächst

Urlaubsreisende. Da aber das Angebot schnell ausgeweitet werden soll,

dürften bald für Geschäftsreisende attraktive Destinationen folgen.

Damit nähert die Fluglinie sich dem Geschäftsmodell des Wettbewerbers

Easyjet an.



Der Flughafenbetreiber Fraport wiederum lässt der Ankündigung,

sich verstärkt für das Low-Cost-Segment zu öffnen, nun Taten folgen.

Damit wird das reine Hub-Geschäftsmodell aufgeweicht. Der

Strategieschwenk ist aus der Not geboren, denn Netzwerk-Carrier wie

Lufthansa zeigen nicht mehr das Wachstum, das Fraport für seine

Kapazitäten braucht.



Lufthansa, in deren ureigenstem Jagdrevier Ryanair künftig

wildert, kann im Nachhinein froh sein, nicht noch länger mit dem

Aufbau eines eigenen Billigfluggeschäfts gezögert zu haben. Auch die

Absicht, die Tochter Eurowings durch die Übernahme von 40

Air-Berlin-Flugzeugen zu stärken, erscheint nun in neuem Lichte. Zum

einen bietet sich so in größerem Maße die Möglichkeit, auf den

Wettbewerb durch Ryanair zu reagieren. Und außerdem zeigt sich nun

erneut, dass Ryanair jede Gelegenheit nutzt, um im deutschen Markt zu

wachsen. Müsste sich Air Berlin von Strecken trennen oder sie

womöglich ganz aufgeben, wären die Iren bereit, aufreißende Lücken

sofort zu schließen. Da übernimmt Lufthansa diese Aufgabe doch lieber

selbst und erhöht gleichzeitig die Überlebenschancen des Konkurrenten

aus Berlin. Dieser dürfte sich über die Frankfurt-Pläne von Ryanair



übrigens auch nicht freuen, stoßen die Iren doch mit ihren Angeboten

zu Urlaubszielen in ein Geschäft vor, das Air Berlin mit dem neuen

Partner Tuifly im Visier hatte.



Mit dem Start von Ryanair in Frankfurt dürfte das Ende der

Fahnenstange bei den Verschiebungen in der Branche noch nicht

erreicht sein. Es wird darüber spekuliert, dass sich Airlines wie

Lufthansa langfristig auf Langstrecken konzentrieren und ihnen die

Low-Cost-Carrier als "Feeder" für ihre Maschinen dienen werden, also

Passagiere zu den Drehkreuzen bringen. Die Ryanair-Manager sagten

gestern, über eine solche Entwicklung wäre man "happy".







