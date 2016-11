Von „nützlich“ zu „gern genutzt“

Quads im Wandel der Zeit

Das Fahren auf dem Buggy-ähnlichen-Gefährt wird zunehmend mehr zum beliebten Freizeitsport.

Geht man auf die Suche nach den Wurzeln des Quads, stellt man schnell fest, dass auch diese

Erfindung dem Militär zu verdanken ist. Nach vielen Jahren der Weiterentwicklung ist das Quad

mittlerweile in den verschiedensten Bereichen unserer Gesellschaft angekommen. Egal ob zur

Belustigung in der Freizeit oder als essentielles Arbeitsgerät. Ein ATV ( All Terrain Vehicle) gibt

der mittlerweile für die verschiedensten Bereiche und Anforderungen.

(firmenpresse) - Bevor ein Quad erstmals so aussah, wie man es heute kennt, glich es einer großen bereiften

Arbeitsplatte. Das „UR-Quad“ der US Army wurde für den Transport von Waffen genutzt. In

Deutschland wurde ein ähnliches Gefährt gebaut, dieses besaß zumindest schon einen Sitzplatz.

Sicherheitsausstattung gab es natürlich keinerlei. Selbst auf eine Federung wurde verzichtet. Da ein

Quad mit ballongroßen Reifen ausgestattet war, sollten diese kleinere Abfederungen übernehmen.

Mit der Zeit entdeckten vor allem Bauern den Nutzen von einem Quad.

Während die japanischen Hersteller wie Yamaha, Kawasaki und Honda dreirädrige Spaß-Quads für

die Wüste bauten, erkannte Suzuki welches Potential in dem Gefährt steckt. Schlussendlich machte

Suzuki das Quad sicherer als es das erste vierädrige Quad (Suzuki LT 125) auf den Markt brachte.

Grund hierfür ist eine Vereinbarung mit der „Consumer Product Safety Commission) im Jahre

1987 gewesen. Die dreirädrigen Fabrikate waren einfach zu gefährlich und unsicher gebaut.

Im Folge dessen durchzog das Quad seine Verwandlung zum heutigen Spaßmobil. Sicherheit wurde

endlich größer geschrieben und auch eine Federung wurde verbaut.

Heutzutage gibt es auch Quads mit ABS und in verschiedensten Hubraum-Größen. Im Internet

sammeln sich Verbraucherportale, die beim Quad kaufen helfen, beispielsweise wie hier:

http://quad-kaufen24.com/

Jeder Bauer, der eine größere Farm besitzt, nutzt ein Quad. Jeder „Adrenalin-Süchtige“ rast damit

übers Feld und auch für die Straße gibt es Quads mit zugehöriger Zulassung. Die sichersten

Gefährte sind sie längst noch nicht. Das ist auch nicht das Ziel. Wer sich ein Quad kauft, dann

entweder als Arbeitserleichterung oder zum Spaß. Im öffentlichen Verkehr muss man beim Quad

fahren immer einen Helm tragen, es sei denn, das Quad ist mit einem Überrollkäfig ausgestattet,

dann kann auf einen Helm verzichtet werden.

Der Hersteller Renault geht sogar noch einen Schritt weiter und transformiert das Quad zum Flitzer



für jedermann. Mit dem Renault Twizy kommt ein Quad-ähnliches Gefährt auf die Strasse.

Vollkommend elektrisch betrieben und verpackt in einer sicheren Fahrerkabine fährt man damit

günstig, umweltschonend und modern durch die Stadt. Für größere Ausflüge ist das Gefährt leider

(noch) nicht geeignet.







