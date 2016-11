Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu dem Gema-Streit

(ots) - Endlich eine Einigung! Der Streit zwischen Gema

und der Videoplattform Youtube hat beiden Seiten geschadet. Beim

Nutzer galt die Verwertungsgesellschaft Gema lange als störrischer

Buhmann für die nervigen Sperrtafeln. Zugleich haben

Konkurrenzdienste wie Spotify den Internetriesen Youtube bedrängt.

Mit dem Kompromiss können nun sowohl Gema als auch Youtube ihre

Machtstellung weiter ausbauen. Ob für die Künstler wirklich viel vom

Kuchen abfällt? Das ist eher unwahrscheinlich. Von der Forderung an

Youtube, pro Klick in Deutschland einen Cent an die Gema abzuführen,

war diese im Laufe der Jahre schon selbst abgerückt. Das geistige

Eigentum eines Künstlers zu schützen ist richtig und wichtig. Das

Internet wurde viel zu lange als Selbstbedienungsladen angesehen.

Youtube ist da nur ein erster Schritt. Die Gema muss sich vielmehr

selbst entsperren und ihr eigenes Geschäftsmodell überdenken. Die

oftmals kritisierte Ausschüttungspolitik der Gesellschaft gilt als

kompliziert und veraltet. Sie soll einzig großen Labels und Künstlern

von Nutzen sein. Hier liegt die künftige Arbeit, um wirklich alle

Künstler zu schützen.







