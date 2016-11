Wake-up-Radio-Wecker mit Sonnenaufgangs-Simulation und Naturklängen

Erfrischt Aufwachen: mit der aufgehenden Sonne zur Wunschzeit

Wake-up-Radio-Wecker mit Sonnenaufgangs-Simulation

(firmenpresse) - Natürlich und erholt aufwachen: Jetzt wird man von der aufgehenden Sonne und Vogelgezwitscher geweckt! Das langsam aufdimmende Licht holt einen sanft aus dem Schlaf.

Aktuelle Songs und Nachrichten aus aller Welt zum Frühstück: Auf Wunsch weckt der Sunrise-Wecker von auvisio mit dem Lieblings-Radiosender.

Nachttisch-Leuchte mit den Wunschfarben: Der Licht-Wecker spendet ausserdem Licht in der Wunschfarbe. Er dient sogar als helle Leseleuchte.

- Wecker mit Sunrise-Funktion: Sonnenaufgangs-Simulation mit 30 Minuten Dauer

- Entspannter aufwachen: naturnahe Simulation

- 5 wählbare Naturtöne: Vogelzwitschern, Schafe, Bachplätschern, Meeresrauschen, Regenwald

- Weckt per UKW-Radio auch mit Wunschsender: 87,5 - 108 MHz

- 3 Leuchtmodi direkt wählbar: weisses Dauerlicht in 4 Stufen (25/50/75/100 %), sanfter Farbwechsel und direkte Farbwahl (grün, rot, blau, violett)

- Ideal auch als Nachttisch-Leuchte: weisses Licht bis zu 66 Lumen hell

- Touch-Bedienfeld für Lichtwahl und Helligkeit

- LCD-Display: zeigt Uhrzeit (12 oder 24-Stunden-Modus) und Weckzeit oder Radiosender

- Automatischer Nacht-Modus: abgeschwächte Display-Helligkeit zwischen 23 und 6 Uhr

- Einfache Bedienung der Wecker- und Radio-Funktion über 4 Tasten

- Auch als Licht-Wecker bei bestehender Hörminderung geeignet

- Stromversorgung: 5-V-Netzteil oder 2 Batterien Typ AAA (bitte dazu bestellen)

- Masse: 170 x 170 x 90 mm, Gewicht: 275 g

- Leucht-Radio-Wecker inklusive USB-Ladekabel (115 cm), 5-V-Netzteil und deutscher Anleitung

Preis: CHF 35.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 99.95

Bestell-Nr. PX4984

Zum Wake-up-Radio-Wecker mit Sonnenaufgangs-Simulation

https://www.pearl.ch/ch-a-PX4984-3042.shtml?vid=016





Die PEARL Schweiz GmbH wurde 1996 als eigenständiges Unternehmen der PEARL-Gruppe gegründet um speziell auf den Schweizer Markt einzugehen. Das Produktsortiment umfasst vor allem Computer- und Druckerzubehör, Unterhaltungselektronik, Navigationsgeräte, Tablet-PCs, Smartphones und Software sowie zahlreiche Artikel für Haushalt, Wellness, Lifestyle, Sport, Freizeit und Fun. Der Onlineshop www.pearl.ch zählt inzwischen über 15 000 Produkte und ist zusammen mit dem grossen 300-seitigen Katalog, der sechsmal im Jahr erscheint, der Hauptabsatzkanal.

PEARL Schweiz hat bereits über 250 000 zufriedene Stammkunden in der ganzen Schweiz, darunter zahlreiche Firmen, Versicherungen, Schulen und Behörden. In den Factory Outlets in Basel/BS, Egerkingen/SO, Pratteln/BL und Spreitenbach/AG können die Artikel auch direkt erworben werden. Weitere Eröffnungen von Factory Outlets in der ganzen Schweiz sind in Planung.

