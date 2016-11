GAT „Grüße Aus Tätowierungen“, Ausstellung der tätowierbaren Künste

Das Ausstellungsprojekt GAT „Grüße Aus Tätowierungen“ zeigt Kunst, die unter die Haut gehen soll und stellt die Verbindung von Tattoos mit Kunst aus.

GAT steht für „Grüße Aus Tätowierungen“ und ist eine jährlich stattfindende Ausstellung der tätowierbaren Künste. Sie möchte dabei vor allem Kunst- und Tattoo-Interessierte zusammenbringen und die unglaubliche Ausdrucksvielfalt heutiger Tätowierungen präsentieren. Die GAT möchte sich dabei auch an all richten, die zuvor noch keine Berührungen mit der Welt der Tattoos hatten.



Dazu werden jedes Jahr Tätowierer/innen eingeladen, ein gemeinsames Thema zeichnerisch zu interpretieren. Dabei sind alle Techniken erlaubt. Einzige Restriktion ist dabei, dass die Werke der Tätowierer/ Künstler tätowierbar sein sollen. Das GAT-Thema 2016 heißt “Die 80 'er Jahre“.



Begleitet wird die GAT-2016 von der Motion-Raum-Designerin Anna Luft mit einer Video-Kunst-Installation passend zum Thema. 2016 werden 110 nationale und internationale Tattoo-Künstler/innen ihre Assoziationen zu den 80er Jahren als Bilder oder auf Schaufenster-Puppen präsentieren.

Veranstaltungsort ist das Industriedenkmal Weißbierbrauerei Willner Berlin (Berliner Str. 80-82; 13189 Berlin) und die GAT öffnet am 05.11.2016 um 20 Uhr ihre Tore mit einer Vernissage, die auch zum Tanz bis in den Morgen einlädt



Zur Vernissage es eine große Eröffnungsfeier, bei der zusätzlich 2 Floors musikalisch bespielt werden

Live:

Ben Bloodygrave (Punktronic)

Tomas Tulpe (Deutsch-Trash)

Tattoo-Disco mit:

Dj Poppay - 80er

Dj Pengi - pengi

Dj Sascha Flux - 80er

Brisk Brändt crew - 80er

Dj Da´ du NMG - elektro







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.gat-gallery.com



GAT „Grüße Aus Tätowierungen“ e.V. ist eingetragener Verein, der sich mit der Verbindung von Kunst und Tattoo beschäftigt und einmal jährlich zu diesem Thema eine Ausstellung organisiert.

GAT „Grüße Aus Tätowierungen“ e.V.

Jana Sachsenröder

Niko Dierchen

Nightliner Tattoo Berlin®

Wisbyer Straße 71

10439 Berlin

01639043673

presse(at)gat-gallery.de



Firma: GAT „Grüße Aus Tätowierungen“ e.V.

Ansprechpartner: Jana Sachsenröder

Stadt: Berlin

Telefon: 00491639043673



