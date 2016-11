Geschenklinge vergisst man nicht - Das Startup Geschenkling bietet Geschenkideen zum richtigen Zeitpunkt

Immer rechtzeitig passende Geschenkideen für Familie, Freunde und Kollegen: Unter diesem Motto bietet die Onlineplattform Geschenkling einen individuellen Geschenkfinder- und Erinnerungs-Service.

Startseite Geschenkling - geschenkling.de

(firmenpresse) - Das Münchner Startup möchte seinen Nutzern helfen, unkompliziert und rechtzeitig passende Präsente für die eigenen "Geschenklinge" zu finden. Dabei bietet es nicht nur einen breiten Katalog an Geschenkideen, sondern erinnert zusätzlich per E-Mail an den nächsten Geschenkanlass und liefert passende Vorschläge. Der Service bedarf einer einmaligen Registrierung und ist kostenlos.



Die Idee für Geschenkling entstand aus der eigenen Erfahrung der Gründer. Denn Geburtstage, Hochzeitstage oder Jubiläen sind im Alltagstrubel schnell vergessen, und spätestens vor Weihnachten ist man rat- und planlos auf Geschenksuche. Den Gründern von Geschenkling erging es selbst oft so - bis sie sich entschlossen, etwas gegen den Geschenkdruck zu unternehmen und ihr Startup gründeten.



Wer sich auf der Plattform registriert, kann mit wenigen Klicks eigene Geschenklinge anlegen, also die Personen aus Familie und Freundeskreis, die man beschenken möchte. Geschlecht und Beziehung zum Schenkenden können jeweils hinterlegt und ein passendes Avatar-Bild gewählt werden. Eine Timeline bietet den Überblick über alle Geschenklinge und anstehenden Anlässe. Favoriten aus dem Geschenkkatalog können in einer Merkliste gespeichert und mit Freunden geteilt werden. Zusätzlich lässt sich frei wählen, ob man ein, zwei oder drei Wochen vor jedem Termin per E-Mail erinnert werden möchte.



Der Geschenkkatalog rangiert von Elektronik über Wohn- und Haushaltsaccessoires sowie humorvolle Präsente bis zu nostalgischen Artikeln und Designklassikern. Alle Produkte werden vom Geschenkling-Team selbst ausgewählt und laufend um weitere Ideen ergänzt. Derzeit empfiehlt Geschenkling Artikel von Amazon Deutschland, die Zusammenarbeit mit weiteren Anbietern ist geplant.



Weitere Informationen:

Bernd von Wahlert

+49 (0)172 7450479

bernd(at)geschenkling.de

Webseite: www.geschenkling.de

Download Presse-Kit





Über Geschenkling

Geschenkling wurde 2016 in München gegründet. Das Startup bietet einen individuellen Geschenkfinder- und Erinnerungs-Service. Nutzer des Onlineportals können in ihrem Konto eigene "Geschenklinge" aus dem Familien- und Freundeskreis anlegen, für die sie individuelle Geschenkideen erhalten. Zusätzlich erinnert Geschenkling seine Nutzer rechtzeitig per E-Mail an anstehende Anlässe und liefert passende Geschenkvorschläge. Geschenkling ist ein Serviceportal der Silly Labs GbR.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://geschenkling.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Silly Labs GbR

Leseranfragen:

Franziskanerstr. 47, 81669 München

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 02.11.2016 - 23:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1419830

Anzahl Zeichen: 2828

Kontakt-Informationen:

Firma: Silly Labs GbR

Ansprechpartner: Bernd von Wahlert

Stadt: München

Telefon: 0172-7450479



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.