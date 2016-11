Rheinische Post: Kommentar: Teure Sünden

(ots) - In der Bezahlung der Politiker spiegelt sich

die Stellung des Berufsstandes in der Gesellschaft. Und klar ist: Wir

brauchen gute, wirtschaftlich unabhängige Politiker. Deshalb müssen

wir sie gut bezahlen. Ihre Einkünfte müssen annähernd mit Gehältern

in der Wirtschaft konkurrieren können. Für die üppigen Übergangs- und

Versorgungsgelder und Pensionen gilt das indes nicht. Hier wurde auf

allen Ebenen maßlos in die Staatskasse gegriffen. Früher. Denn die

nun veröffentlichten Durchschnitts-Zahlen betreffen Sünden aus den

90er Jahren. SPD-Ministerpräsident Wolfgang Clement hatte 1999 (mit

Bayern) eine Kommission beauftragt, die üppige Pensionsregelung zu

überprüfen. Damals konnten langjährige Minister mit 55 Jahren

abschlagsfrei eine Pension von rund 7000 Euro einstreichen. Die

Grünen-Minister Vesper und Höhn sorgten noch dafür, dass eine

Neuregelung sie nicht mehr traf. Erst spätere Regierungen mussten

ihre Altersbezüge anpassen. Die aktuelle rot-grüne Regierung hat die

Altersgrenze für die Pensionen auf 67 Jahre angehoben und die

Bedingungen verschärft. Gut so.







