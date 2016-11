Rheinische Post: Kommentar: Alte Autobahnpolizei

(ots) - Die Verkehrssicherung gehört zu den

Kernaufgaben der Polizei. Sie muss dafür Sorge tragen, dass es auf

den Straßen sicher zugeht. In Zeiten von Terrorgefahr und

Einbruchskriminalität gerät diese wichtige Aufgabe allerdings

zunehmend in den Hintergrund. Weder in der öffentlichen Wahrnehmung

noch in den Sicherheitsbehörden selbst hat die Arbeit der

Autobahnpolizei den Stellenwert, den sie verdient. Das sieht man

allein daran, dass die Verkehrskommissariate vor allem mit älteren

Beamten besetzt werden, für die man in anderen Abteilungen keine

Verwendung mehr findet, weil sie oft nur noch eingeschränkt

dienstfähig sind. Angesichts der vielen schweren, oft tödlichen

Verkehrsunfälle auf den Autobahnen ist diese Praxis eigentlich kaum

zu glauben - und schon gar nicht nachzuvollziehen. Daher muss

schleunigst ein Umdenken her. Politik und Polizeiapparate müssen die

Tätigkeit in den Verkehrskommissariaten aufwerten und attraktiver

gestalten, so dass junge Beamte sich freiwillig melden und die Arbeit

mit Überzeugung machen - und nicht, weil man sie dahin versetzt.







