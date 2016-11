Rheinische Post: Kommentar: Hohe Kosten für psychische Störungen

(ots) - Die Entwicklung der Zahl von

Erwerbsminderungsrentnern und Krankheitstagen wegen psychischer

Probleme von Arbeitnehmern ist alarmierend. Der seit mehr als zehn

Jahren bestehende Aufwärtstrend konnte bislang leider nicht gestoppt

werden. Nicht nur wegen der ökonomischen Folgen für Unternehmen und

der Belastung der Sozialkassen ist es Zeit umzusteuern. Hinter jeder

wochenlangen Krankschreibung wegen Burn-out und hinter jeder

Erwerbsminderungsrente wegen psychischer Störungen steht ein

trauriges Einzelschicksal. Nun macht nicht allein der Job viele

krank. Auch private Schicksalsschläge oder eine erbliche Veranlagung

für bestimmte psychische Erkrankungen sind oft Ursache. Doch in den

Fällen, in denen der Job die enormen Ausfallzeiten verursacht, lohnt

sich das Umdenken von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Allein das

Gespräch über mögliche Überforderung oder über Knatsch mit den

Kollegen kann die Situation entspannen. In unserer Gesellschaft ist

es kein Tabu mehr, eine psychische Krankheit oder Krise einzuräumen.

Es ist aber leider immer noch ein Tabu, am Arbeitsplatz über die

Ursache zu sprechen, wenn sich diese anbahnt. Das muss sich ändern.







