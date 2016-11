Pressemitteilungen kostenlos veröffentlichen

(firmenpresse) - Dabei handelt es sich keineswegs um ein Lockangebot oder eine kurzfristige Offerte, sondern dieses Angebot soll dauerhaft allen Interessenten offenstehen.



Bereits der Name des Presseportals prnews24.com deutet mit seiner generischen, transformativen Formel, nach der pr-news (24.com =) "to for come", was nichts anderes bedeutet, als jemanden mit PR-News "abzuholen" beziehungsweise "zu gewinnen". Und einen Gewinn stellt das Angebot der kostenlosen PR-Mitteilung durch prnews24.com und deren Verbreitung in diversen Social-Media-Communities allemale dar, denn der notwendige, finanzielle Einsatz beträgt 0 Euro.



Dieses grandiose Gratis-Angebot, das es kostenlos ermöglicht, seine PR-Mitteilung in die Social-Media-Szene zu lancieren, lässt vor allem die Spatzen von den Dächern 'twittschern', die auf Twitter ihre Nahrung beziehungsweise ihr "feed" finden. Wer also auf eine hohe Reichweite seiner PR-Mitteilung bedacht ist, der wird seine Pressenews wohl aufgehoben und optimal verteilt finden durch prnews24.com.



Da das Social-Media-Geschehen stetigen Wandlungen und Änderungen unterliegt, sind auch diese kostenlosen PR-Mitteilungen stetig vom Nutzer editierbar und können über einfach gestaltete Features zum Beispiel mit Youtube-Videos ergänzt werden oder mit Fotos ihre geplante Aussage konkretisieren.



Parallel bietet das Presseportal prnews24.com noch den gebührenpflichtigen Service der Verteilung Ihrer Message ins Netz über andere, relevante Presseportale; auf Wunsch wird Ihre Pressemitteilung auch von rhetorisch gewandten Journalisten verfasst. So erreichen Sie mit einer PR-Mitteilung über prnews24.com nicht nur mit einer lesewürdigen PR-Mitteilung mögliche Interessenten an Ihrer Message, sondern betören auch noch Google durch eine SEO-perfekt gestaltete Nachricht.



Wer aber zuerst die Wirksamkeit seiner Nachricht über das kostenfreie Angebot in der Social-Media Gemeinde testen will, macht garantiert nichts falsch mit der Nutzung dieses kostenlosen Programmes - falsch wäre lediglich ein Ausschlagen dieser absolut gebührenfreien Auswahl und die damit konnektierbaren Möglichkeiten der Publizität.





Wer händeringend ein kostenloses Presseportal sucht, das ermöglicht, seine Nachrichten in die Social-Media-Kanäle zu streuen, der kämpfe sich nicht länger durch den Datendschungel der Presseportale, sondern sei sich gewiss, dass seine Suche auf prnews24.com ein glückliches Ende gefunden hat. Als kompetentes und viel gelesenes PR-Portal sind Ihre Pressenachrichten bei prnews24.com an der richtigen Stelle, nämlich an einer erhabenen Lichtung im Dickicht des Webs, von der auch eine hohe Reichweite der Nachricht gewährt ist.







PRNews24 ist ein innovativer Presseverteiler-Dienstleister, der durch Nutzung diverser wichtiger Presseverteiler eine ungewöhnlich hohe Reichweite der Online-PR realisieren kann. Beliefert werden Presseportale, RSS-Feeds sowie soziale Netzwerke. Es sind verschiedene Publikationsmöglichkeiten verfügbar.



Prnews24

Franz-Lenze-Platz 62, 47178 Duisburg

