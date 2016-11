Mitteldeutsche Zeitung: Wirtschaft/Verbraucher



Sachsen-Anhalt: Banken drehen an der Gebührenschraube

(ots) - Die Mini-Zinsen belasten Sparer und Banken

gleichermaßen. Viele Geldhäuser versuchen durch höhere Gebühren für

ihre Leistungen die Einnahmeverluste auszugleichen. "Das kostenlose

Girokonto wird immer seltener", sagte Finanzexperte Sven Jacobshagen

von Vergleich.org der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung

(Donnerstagausgabe). Nach Erhebungen des Internetvergleichsportals

gibt es nur noch 15 Banken in Deutschland, die keine

Girokontogebühren erheben - die Mehrzahl davon sind reine

Online-Banken. In Sachsen-Anhalt haben die meisten Bürger ihr

Girokonto bei einer der 13 Sparkassen oder 14 Volksbanken. Die

meisten der Institute erhoben bereits in der Vergangenheit Gebühren,

diese werden nun teilweise angehoben oder neue Modelle eingeführt.

Die Kostensteigerungen lassen sich nach Angaben von

Verbraucherschützern jedoch nicht genau ermitteln, weil sie unter

anderem davon abhängen, wie viele Leistungen, etwa Überweisungen, ein

Kunde in Anspruch nimmt.







