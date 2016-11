Rheinische Post:Özdemir attackiert Gabriel im Streit um Klimaschutz

(ots) - Im Streit um den Klimaschutzplan der

Bundesregierung hat Grünen-Chef Cem Özdemir den SPD-Vorsitzenden und

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel scharf angegriffen. "Wir

waren mal Vorreiter beim Klimaschutz. Aber jetzt reist Gabriel nach

China, um die Chinesen zu bewegen, dass sie bei der Elektromobilität

auf die Bremse treten", sagte Özdemir der in Düsseldorf erscheinenden

"Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Zur UN-Klimakonferenz drohe

die große Koalition mit leeren Händen zu fahren. "Deutschland ist

heute weltweit zum Verhinderer von Klimaschutz geworden - und Herr

Gabriel ist der Anführer dieser Bewegung", sagte Özdemir. "Wenn man

nicht will, dass über die Zukunft der deutschen Automobilindustrie

der Bürgermeister von Peking entscheidet, dann muss die nächste

Bundesregierung durchsetzen, dass in Deutschland und möglichst

überall ab 2030 kein Auto mit fossilem Verbrennungsmotor mehr neu zu

gelassen wird", so der Grünen-Vorsitzende.







