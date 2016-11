Rheinische Post: Haucap: Kunden profitieren von Kaiser's-Einigung

(ots) - Der langjährige Chef der Monopolkommission,

Justus Haucap, geht davon aus, dass der Kompromiss im Fall Kaiser's

Tengelmann den Verbrauchern zugutekommt. In einem Gastbeitrag für die

in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Donnerstagausgabe)

schreibt der Wirtschaftsprofessor, dass "der Wettbewerb im

Lebensmittelhandel durch die nun gefundene Lösung im Großen und

Ganzen sogar gestärkt wird". Haucap argumentiert, dass Kaiser's

Tengelmann preislich nicht nur von Aldi und Lidl unterboten worden

sei, sondern regelmäßig auch von Rewe und Edeka. "Innovationen und

Investitionen in die Filialen sind ausgeblieben, wettbewerbliche

Impulse von Kaiser's Tengelmann kaum noch ausgegangen." Durch die

Umwandlung in Rewe- beziehungsweise Edeka-Märkte werde wieder

investiert.



Zudem macht Haucap auf die Jobwirkung aufmerksam: "Allein im

vergangenen Jahr hat Edeka 10.700 neue Arbeitsplätze geschaffen. In

rund zwei Jahren werden bei Edeka aktuell mehr Arbeitsplätze

geschaffen als bei Kaiser's Tengelmann überhaupt verloren gehen

können. Ein Großteil der Aufregung könnte daher bei einem nüchternen

Blick auf einige Fakten unterbleiben", schreibt Haucap.







