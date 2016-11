Rheinische Post: Klimaschutzplan: Wanka kritisiert Hendricks für "hellseherische Fähigkeiten"

(ots) - Im Streit zwischen Union und SPD um den

Klimaschutzplan hat Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU)

ihre Kabinettskollegin Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD)

scharf angegriffen. "Das Bundesumweltministerium hat einen

Klimaschutzplan vorgelegt, der besser werden muss", sagte Wanka der

in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe).

Es mangele in dem Entwurf an Technologieoffenheit, um "neue kluge

Lösungen" zu finden. "Innovationen kann man nicht verordnen", betonte

Wanka. Sie warf der Umweltministerin indirekt vor, sich

"hellseherische Fähigkeiten" anzumaßen. "Politik muss Anreize und

Ziele formulieren, aber wer bis zum Jahr 2050 meint, präzise Daten

und genaue Mengen vorgeben zu können, dürfte seine hellseherischen

Fähigkeiten überschätzen", sagte Wanka. Es sei besser, Zielkorridore

und Bandbreiten vorzugeben.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.11.2016 - 04:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1419853

Anzahl Zeichen: 1204

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 118 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung