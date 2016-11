Kreativ sein hilft heilen (AUDIO)

Anmoderationsvorschlag: Hat man Schmerzen schluckt man Medikamente

und hofft, dass die helfen und nicht allzu viele Nebenwirkungen

haben. Es geht aber auch ohne Arzneimittel, haben Forscher

herausgefunden. Max Zimmermann weiß mehr:



Sprecher: Kreative Beschäftigung heißt die Zauberformel, die

Schmerzen lindern kann, geistig fitter macht und ein Schlüssel zu

einem gesunden Alter ist, schreibt das Apothekenmagazin Senioren

Ratgeber. Wir haben Chefredakteurin Claudia Röttger gefragt, was die

positive Kraft der Kreativität ausmacht:



O-Ton Claudia Röttger: 20 Sekunden



Ganz gleich, ob man musiziert, malt, Theater spielt oder ein Kleid

näht, schöpferisch tätig zu sein, ist anregend und beglückend. An

sich neue Seiten zu entdecken und die Aufmerksamkeit auf die eigenen

Stärken zu lenken, das stärkt die Seele und lindert sogar viele

Krankheiten. Man kann also sagen: Kreativ sein hilft heilen.



Sprecher: Das hört sich gut an, aber wie findet man überhaupt

einen Zugang, wenn man seit Jahren zum Beispiel nicht mehr gemalt

hat?



O-Ton Claudia Röttger: 17 Sekunden



Um sich nicht selbst unter Duck zu setzen, sollte man mit kleinen

Übungen anfangen, raten Kunsttherapeuten. Minutenbilder, die

tatsächlich in 60 Sekunden fertig sein sollen, sind ein guter Anfang,

denn man hat keine Zeit, groß nachzudenken. Oder man nimmt

verschiedenfarbige Tusche und lässt sie auf dem Papier zerlaufen.



Sprecher: Hat man die ersten Anfänge hinter sich gelassen braucht

man Ideen. Wie wird man inspiriert?



O-Ton Claudia Röttger: 17 Sekunden



Die Natur bietet unendlich viele Möglichkeiten. Darum sollte man

beim Spaziergang einfach mal bewusst hinschauen, was für eine

Vielzahl von Farben zum Beispiel das Herbstlaub hat oder welche

Formen die Wolken bilden. Man sollte sich Zeit nehmen und gelassen



sein, denn Musen mögen Muße.



Abmoderationsvorschlag:



Vertieft man sich ins Theater spielen, Schnitzen oder Basteln und

vergisst alles um sich herum, ist das in jedem Fall ein gutes

Zeichen, berichtet der Senioren Ratgeber.



Kommentare zur Pressemitteilung