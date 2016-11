Neuer Standort in Berlin: Simba Computer Systeme GmbH eröffnet neue Niederlassung in der Hauptstadt

Udo Schley, Vertriebsrepräsentant im Berliner Raum wird Niederlassungsleiter

(PresseBox) - Der süddeutsche Finanzsoftwarehersteller, Simba Computer Systeme GmbH, der mit drei zielgruppenspezifischen Produktlinien, bedarfsgerechte Lösungen für Steuerkanzleien, Unternehmen sowie Unternehmen der Sozialwirtschaft und kirchliche Einrichtungen anbietet, setzt seinen Wachstumskurs fort. Nach Eröffnung der Hamburger Niederlassung im Dezember 2011 und einer weiteren Niederlassung im Juni 2013 in Mainz führt das Unternehmen der Simba Computer Systeme GmbH den Expansionskurs weiter fort.

Gute Nachrichten für die Berliner Region: Die Simba Computer GmbH, Hersteller für Finanzsoftware, eröffnet eine neue Niederlassung in Berlin, denn Kundennähe, Kompetenz und Qualität stehen bei Simba an oberste Stelle.

?Es ist wichtig für uns, unsere lokale Präsenz in Nord- und Ostdeutschland permanent weiter auszubauen und auf die stetig steigende Nachfrage potenzieller Neukunden zu reagieren?, ergänzt Michael Brhel, Geschäftsführer der Simba Computer Systeme GmbH. ?Der Aufbau dieser Niederlassung hat demzufolge schon seit geraumer Zeit ganz oben auf unserer Liste gestanden. Wir freuen uns nun, diese zu eröffnen", so Brhel weiter. ?Wir verfügen bereits über einen umfangreichen Kundenstamm in dieser Region. Dabei ist es uns wichtig, stets beratend zur Seite zu stehen und auch binnen kürzester Zeit persönlich bei unseren Kunden vor Ort erscheinen zu können, viele unserer langjährigen Simba Kunden sind im Berliner Raum zu Hause? ergänzt Udo Schley, der neu ernannte Niederlassungsleiter in Berlin.

Die insgesamt 160 m² große Bürofläche im historischen Borsig Areal bietet komfortabel ausgestattete Arbeitsplätze und einen Besprechungsraum mit angenehmer Arbeitsatmosphäre sowie ein helles Schulungszentrum mit hochmoderner EDV-Ausstattung. Vorteilhaft ist dabei die gute Erreichbarkeit zu öffentlichen Verkehrsmitteln sowie ausreichend Parkmöglichkeiten im benachbarten Einkaufscentrum, der Hallen Am Borsigturm.

"Simba verfolgt auch weiterhin eine klare Wachstumsstrategie. Dazu gehört u.a. die Gründung von Niederlassungen an strategisch sinnvollen Standorten. Das neue Büro ermöglicht es uns, bestehende Kunden im Berliner Raum noch besser zu betreuen, das Angebot an Schulungsdienstleistungen auszubauen und neue Kunden für uns zu gewinnen" sagt Michael Brhel, Geschäftsführer der Simba Computer Systeme GmbH.



Das Unternehmen blickt zuversichtlich in die Zukunft, zumal die Nachfrage nach einfach handhabbarer, gleichzeitig jedoch leistungsstarker Finanzsoftware stetig steigt. Mit bundesweit über 5.000 Installationen ist das Marktpotenzial noch lange nicht erschöpft. "Die stetig wachsende Anzahl neu gewonnener Kunden bestätigt uns in unserer Vorgehensweise", resümiert Rainer Börke, Vertriebsleiter der Simba Computer Systeme GmbH.

Die Eröffnungsfeier wird in großem Rahmen stattfinden, zu der alle Kunden, insbesondere jedoch diejenigen aus der Region, eingeladen sind. Interessierte können an diesem Tag bei Sekt und Selters die gesamten Räumlichkeiten begutachten und sich ausführlich über Produktneuheiten und Dienstleistungsangebote informieren.



Die Simba Computer Systeme GmbH entwickelt seit über 26 Jahren erfolgreich Finanzsoftware für Steuerkanzleien, Unternehmen sowie kirchliche & soziale Einrichtungen und ist eines der führenden Anbieter in dieser Branche. Neben dem Hauptsitz in Ostfildern bei Stuttgart ist Simba mit Niederlassungen in Hamburg und Mainz vertreten.

Die extrem leistungsfähige Datenbank Caché von InterSystems bildet die Basis der Software und unterstützt die Schnelligkeit und Leistungsstärke von Simba. Die Software basiert auf einzelnen Modulen, die individualisiert und separat oder als Komplettlösung lizenziert werden können. Dabei umfasst die Komplettlösung die Bereiche Kanzleiverwaltung, Organisation, Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuern, Planung & Controlling sowie Lohn & Gehalt.

Alle Informationen zur Simba Computer Systeme GmbH finden Sie auf www.simba.de





