Saturn Minerals mit Weichenstellung bei Vorstand und Namen

Einhergehend mit der Veränderung beim Team wird auch konsequenterweise der Name des Unternehmens geändert.

(firmenpresse) - Saturn Minerals Inc. gab gestern bekannt, dass das Management um drei erfahrene Experten erweitert wird. Mit John Jeffrey als neuen CEO gab es einen Wechsel an der Spitze des Unternehmens. Der bisherige CEO Stan Szary bleibt als Chairman und President weiterhin an Bord des Unternehmens, was ein Hinweis auf einen geordneten Übergang ist.



Jeffrey ist laut Mitteilung ein erfahrener Finanzexperte mit entsprechendem MBA an der Universität von Saskatchewan. Ergänzt wird das Team mit Scott Newman als COO und Justin Kaufmann als VP Exploration. Newman und Kaufmann können ebenfalls einen Abschluss an der Universität von Saskatchewan vorweisen, jedoch im Bereich Geologie. Laut Mitteilung hat das Team im westlichen Kanada bereits an über 800 Bohrungen mitgewirkt und gilt somit als sehr erfahren.



Newman ist für uns kein Unbekannter. Mit seiner Firma Axiom Exploration war dieser an den beiden Bohrungen im Januar und Februar 2016 für die Durchführung verantwortlich. Szary weiß daher gut, wer nun das operative Geschäft übernimmt.



Einhergehend mit der Veränderung beim Team wird auch konsequenterweise der Name des Unternehmens geändert. Aus Saturn Minerals wird nun Saturn Oil + Gas. Die Fokussierung auf Energie kommt wahrscheinlich zur richtigen Zeit, denn wir gehen davon aus, dass Saturn mit dem neuen Team und deren Möglichkeiten zeitnah Transaktionen durchführen wird. Im Einkauf liegt bekanntlich der Gewinn und Saturn Oil + Gas als schuldenfreies Unternehmen ist dafür gewappnet, um Öl-Produktion aus der Insolvenz von anderen regionalen Playern zu übernehmen.



In der Mitteilung wurde bereits erwähnt, dass man sich schon Projekte gemeinsam mit Finanzpartnern anschaut. Es wäre für uns keine große Überraschung, wenn in den kommenden Wochen bereits die erste Transaktion bekanntgegeben würde. Momentan ist aus gut informierten Kreisen zu hören das der Erwerb von profitablen Öl-Gebieten billiger sei als selbst Exploration durchzuführen. Deshalb würde es sogar Sinn machen zunächst einmal alles zu kaufen was in das Projektportfolio passt und erst später weitere Exploration betreiben, sofern überhaupt notwendig.





Der Kauf von Öl-Gebieten und auch sogenannte Farm-in Transaktionen sind im aktuellen Marktumfeld eine historische Chance, die man schlichtweg nutzen muss. Wir gehen momentan davon aus, dass Saturn Oil + Gas in 2017 bereits profitabel arbeiten wird. Dann sollte auch Dividende zum Thema werden.



Mit dem neuen Management an Bord und den vorgewiesenen Erfahrungen sowie den zukünftigen Fokus auf Entwicklung und Produktion, gewinnt die Aktie deutlich an Sicherheit. Wer an die Zukunft von Erdöl glaubt, sollte sich Saturn Oil + Gas ganz genau anschauen. Die Gesellschaft wartet derzeit noch auf die offizielle Bestätigung für die Namensänderung – bis dahin wechseln die Aktien noch unter dem altbekannten Namen Saturn Minerals Inc. (ISIN: CA80410K1012) die Besitzer.







Viele Grüße



Ihr



Jörg Schulte











Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass JS Research oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt.



Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.



Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wider und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen.











