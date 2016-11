Konzern-Zwischenbericht 9M/2016: Solides Ergebnis trotz schwieriger Rahmenbedingungen

(ots) - Leichter Ergebnisrückgang innerhalb der ersten

neun Monate / aufgrund von Sondereffekten deutliche Steigerung des

Konzern-Ergebnisses erwartet / internationales Geschäft entwickelt

sich uneinheitlich



Die Fraport AG schließt die ersten drei Quartale des laufenden

Geschäftsjahres 2016 mit einem Konzern-Umsatz von 1,94 Milliarden

Euro ab (adjustiert um IFRIC 12) und liegt damit auf dem guten Niveau

des Vorjahres. Das operative Konzern-Ergebnis EBITDA ging leicht um

zwei Prozent auf 677 Millionen Euro zurück, das Konzern-Ergebnis sank

um neun Prozent auf 239 Millionen Euro. Ähnlich zur

Ergebnis-Entwicklung verringerte sich auch der operative Cash Flow

innerhalb der ersten neun Monate um fünf Prozent auf rund 500

Millionen Euro. Aufgrund dessen und höherer Investitionen in

Sachanlagen am Standort Frankfurt ging der Free Cash Flow auf 310

Millionen Euro zurück - einem Minus von 20 Prozent.



Die rückläufige Ergebnisentwicklung geht in großen Teilen auf die

derzeitige geopolitische Lage zurück, die am Heimatstandort Frankfurt

und insbesondere an einzelnen Beteiligungsflughäfen zu mitunter

deutlichen Passagierrückgängen geführt hat. Von Januar bis September

2016 nutzten 46,7 Millionen Fluggäste den Flughafen Frankfurt (minus

1,2 Prozent). Das Cargo-Aufkommen[1] stieg um 1,1 Prozent auf 1,55

Millionen Tonnen. Hier machte sich eine leichte Belebung der

Weltwirtschaft bemerkbar. [1: Luftfracht & Luftpost ohne Transit]



Dr. Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG, erklärte

zum Geschäftsverlauf in einem herausfordernden Marktumfeld: "Von den

geopolitischen Konflikten und Risiken ist die global verzahnte

Luftverkehrsindustrie besonders betroffen. Diesen Entwicklungen kann

sich auch Fraport nicht vollständig entziehen. Umso bedeutender ist

es für uns, breit diversifiziert zu agieren, was uns auch in der



Jahresgesamtsicht noch deutliche Effekte bringt."



"Wichtig ist auch, dass die Wachstumstrends im Flugverkehr

weiterhin intakt sind. Insgesamt haben wir in den ersten neun Monaten

ein solides Ergebnis erreicht trotz schwieriger Rahmenbedingungen."

Aufgrund der geopolitisch bedingten Zurückhaltung bei der Buchung von

Flugreisen insbesondere in der Sommersaison hält Fraport am zum

Halbjahr aktualisierten Ausblick einer leicht negativen

Passagierentwicklung für Frankfurt fest.



Positive Sondereffekte auf das vierte Quartal wird es aufgrund der

Zahlungen aus Manila und St. Petersburg geben. Zum einen konnten die

nunmehr 14 Jahre andauernden Rechtstreitigkeiten rund um die

Enteignung in Manila abgeschlossen werden. Aus der daraus Fraport

zugesprochenen Zahlung wird abzüglich von Steuern ein Netto-Effekt

auf das Konzern-Ergebnis von rund 120 Millionen Euro erwartet. Zum

anderen wurde im Oktober auch der Anteilsverkauf an der Beteiligung

in St. Petersburg abgeschlossen, was mit einem Verkaufsgewinn von

rund 35 Millionen Euro in das Ergebnis fließt. "Mit dem

Anteilsverkauf in St. Petersburg haben wir gezeigt, dass wir

Flughäfen bzw. Konzessionen nicht nur kaufen, sondern auch in einem

schwierigen Marktumfeld gut entwickeln und Anteile mit Gewinn

verkaufen können", sagt Schulte.



Für das Gesamtjahr wird nun ein EBITDA in der Größenordnung von

etwa 1,04 bis 1,08 Milliarden Euro erwartet statt des bisherigen

Ausblicks von 850 bis 880 Millionen Euro. Aufgrund der beiden

Sondereffekte rechnet Fraport mit einer deutlichen Steigerung des

Konzern-Ergebnisses auf etwa 400 bis 440 Millionen Euro (der

bisherige Ausblick lag leicht über Vorjahresniveau von 297 Millionen

Euro).



Beim internationalen Geschäft zeigt sich in den ersten drei

Quartalen ein uneinheitliches Bild. Die Flughäfen in Ljubljana,

Antalya, St. Petersburg und Hannover verzeichneten vornehmlich

aufgrund der geopolitischen Rahmenbedingungen Rückgänge im

Passagieraufkommen. Dagegen erreichten die Flughäfen Lima, Burgas,

Varna und Xi'an zweistellige Wachstumsraten in den ersten drei

Quartalen.



Die einzelnen Segmente im Überblick:



Aviation: Der Segment-Umsatz verringerte sich in den ersten neun

Monaten um 1,9 Prozent auf 793,3 Millionen Euro. Negative

Umsatzeffekte resultierten unter anderem aus dem rückläufigen

Passagieraufkommen am Standort Frankfurt. Das Segment-EBITDA ging bei

nahezu konstanten Aufwendungen um 4,6 Prozent auf 192,4 Millionen

Euro zurück. Aufgrund leicht höherer Abschreibungen reduzierte sich

das Segment-EBIT um zwölf Prozent auf 98,5 Millionen Euro.



Retail & Real Estate: Der Umsatz im Segment verbesserte sich um

vier Prozent auf 370,9 Millionen Euro. Positive Treiber waren hier

vor allem höhere Erlöse aus Grundstücksverkäufen, die geringere

Umsätze im Retail-Geschäft überkompensiert haben. Gründe für den

Rückgang im Retail-Geschäft waren das schwächere Passagieraufkommen

in Frankfurt, Änderungen im Passagiermix sowie einem geringeren

durchschnittlichen Ausgabeverhalten je Passagier, das unter anderem

auf Wechselkurseffekte zurückzuführen war. Der Netto-Retail-Erlös je

Passagier lag bei 3,38 Euro (im Vorjahr: 3,49 Euro). Das EBITDA

verringerte sich aufgrund höherer Aufwendungen um 1,5 Prozent auf

281,9 Millionen Euro. Nahezu konstante Abschreibungen führten zu

einem EBIT von 218,5 Millionen Euro (minus 2,3 Prozent).



Ground Handling: Die Umsatzerlöse im Segment lagen im

Berichtszeitraum, insbesondere aufgrund des Anteilsverkaufs an der

FCS, um 7,6 Prozent unter dem Vorjahr bei 478,2 Millionen Euro.

Bereinigt um diesen Effekt wäre im Segment ein Umsatzwachstum von 1,8

Prozent angefallen. Trotz des Passagierrückgangs in Frankfurt

erzielte das Segment ein EBITDA-Wachstum von 4,4 Millionen Euro auf

44,9 Millionen Euro insbesondere aufgrund der geringeren Personal-

sowie Materialaufwendungen im Zusammenhang mit dem Anteilsverkauf an

der FCS im Vorjahr. Das EBIT verbesserte sich getragen von diesem

Effekt auf 15,5 Millionen Euro (plus 59,8 Prozent).



External Activities & Services: Der Segment-Umsatz erhöhte sich in

den ersten neun Monaten 2016 um 8,2 Prozent auf 417,3 Millionen Euro.

Das starke Passagierwachstum in Lima (Peru), Burgas und Varna (beide

Bulgarien) sowie gestiegene Umsatzerlöse der AMU Holdings (USA)

trugen zum Wachstum bei. Allerdings führten ein Einmaleffekt im

Vorjahr (Erlös aus dem Verkauf der Air-Transport IT Services) und

gestiegene Aufwendungen in den Servicebereichen am Standort Frankfurt

zu einem Rückgang des EBITDA um 1,7 Prozent auf 157,5 Millionen Euro.

Bei leicht geringeren Abschreibungen lag das Segment-EBIT bei 97,2

Millionen Euro (minus 1,4 Prozent).



Den Zwischenbericht finden Sie auf der Internetseite der Fraport

AG unter http://ots.de/itNgw.



Weitere Informationen über die Fraport AG finden Sie hier:

http://ots.de/ueberFraport







