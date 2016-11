Weltweite Economist-Umfrage: Konzerne investieren in Cyber-Sicherheit und digitale Revolution

(ots) - Weltweit planen 58 Prozent der Chefetagen in den

nächsten drei Jahren in Cyber-Sicherheits-Tools zu investieren.

Gleichzeitig sollen digitale Technologien der nächsten Generation -

wie beispielsweise Mobil- und Cloud-Technologien,

Kollaborations-Software oder Anwendungs-Services ausgebaut werden.

Das sind Ergebnisse einer weltweiten Studie der Economist

Intelligence Unit (EIU) im Auftrag von CSC (NYSE: CSC). Dazu wurden

im März 2016 weltweit mehr als 500 Top-Führungskräfte aus 19 Ländern

befragt.



Das Thema Cybersicherheit steht bei den Firmen-Chefs weltweit in

den kommenden drei Jahren hoch im Kurs. Nur ein Drittel der Firmen

nutzt aktuell schon Technologien, um die Netzsicherheit zu

gewährleisten. Darüber hinaus erkennen die Top Executives akuten

Verbesserungsbedarf im digitalen Management von Big Data und

Analytics (38 Prozent), in der Anwendungsmodernisierung (37 Prozent)

sowie in der Optimierung mobiler Technologien (33 Prozent).



Allerdings rechnen die Befragten bereits mit Hindernissen, um

diese strategischen Ziele mit Hilfe der IT zügig in die Praxis

umzusetzen. Die Manager antizipieren in erster Linie Schwierigkeiten

in Budgetbeschränkungen (38 Prozent). 31 Prozent fürchten, dass zu

wenige Ressourcen für die neuen Technologien bereitgestellt werden.

28 Prozent verweisen auf einen drohenden Personalengpass -

Mitarbeiter mit den benötigten Fähigkeiten seien nur schwer zu

finden. Mit Fokus auf die erforderlichen Skills sollten die

Mitarbeiter in den nächsten drei Jahren vor allem in Datenanalyse (51

Prozent), Kollaboration (50 Prozent), EDV-Kenntnissen (48 Prozent)

sowie Social Media (33 Prozent) ausgebildet sein. Nur so lassen sich

IT-Innovationen zum Erfolgsmodell machen.



Bei der Frage nach dem Status-quo sind die einzelnen

Unternehmensabteilungen - gemessen an der Cloud-Nutzung -



unterschiedlich weit digital entwickelt. In der globalen Auswertung

führen die IT-Abteilungen (48 Prozent komplett digital), danach

folgen der Finanzbereich (32 Prozent) sowie Marketing und Vertrieb

(25 Prozent). Die Manager rechnen hier in den nächsten drei Jahren

mit einem weiteren Ausbau: 85 Prozent prognostizieren digitalen

Fortschritt in den Finanz- und IT-Abteilungen. 86 Prozent erwarten

für 2019 eine weitgehende oder komplette Digitalisierung in Marketing

und Vertrieb. Wichtig aus strategischer Sicht: Auf dem Weg zur

digitalen Transformation verfolgt mehr als die Hälfte der Unternehmen

das übergeordnete Ziel, Effizienzsteigerungen zu erzielen (54

Prozent). Für gut ein Drittel der Befragten sind Kostensenkungen

ausschlaggebend (35 Prozent), während 27 Prozent der Unternehmen vor

allem auf digitale Angebote von neuen Wettbewerbern reagieren.



"In den globalen Chefetagen wird der Umbau zur Next-Generation-IT

mit Hochdruck vorangetrieben", sagt Melih Yener, Chief Technology

Officer für Zentral- und Osteuropa. "Wie die Praxis zeigt, sollten

die Firmen auf das Know-how spezialisierter Partner setzen, um

beispielsweise die komplexen Aufgaben der Cyber-Sicherheit sowie der

Mobil- und Cloud-Technologien zügig zu bewältigen. Eine solche

Partnerstrategie beschleunigt in den Firmen nicht nur das Tempo der

digitalen Transformation, sondern spart mit modularen

Leistungsbausteinen auch Kosten."



Über die CSC-Umfrage



Im März 2016 führte die Economist Intelligence Unit (EIU) im

Auftrag von CSC (NYSE: CSC) die weltweite Umfrage "What Makes Digital

Leaders" unter 514 Top-Führungskräften durch. An der Befragung nahmen

261 C-Level Executives, 100 Senior IT Executives, 52 Senior

Executives Finanzen, 51 Senior Executives Marketing sowie 50 Senior

Executives Operations teil. Rund die Hälfte der befragten Unternehmen

erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 500 Millionen

US-Dollar; sie haben ihren Hauptsitz in insgesamt 19 Ländern.



Über CSC



CSC (NYSE: CSC) begleitet Kunden auf ihrem Weg in die digitale

Transformation. Das Unternehmen bietet innovative

Next-Generation-IT-Dienstleistungen und -Lösungen sowie umfassende

Branchenexpertise, globale Reichweite, Technologie-Unabhängigkeit und

ein weitreichendes Partner-Netzwerk. CSC unterstützt führende

Organisationen aus der Privatwirtschaft sowie dem internationalen

öffentlichen Sektor auf der ganzen Welt. CSC gehört zu den

Fortune-500-Unternehmen und zählt als einer der besten "Corporate

Citizens". Weitere Informationen finden Sie auf der CSC-Website unter

www.csc.com/de und im CSC-Blog www.21stcenturyit.de.







Pressekontakt:

CSC

Doris Mauer

p: +49.611.142.23780

f: +49.611.142.923780

dmauer2(at)csc.com

www.csc.com/de



Original-Content von: CSC, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

CSC

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.11.2016 - 07:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1419868

Anzahl Zeichen: 5225

Kontakt-Informationen:

Firma: CSC

Stadt: Wiesbaden





Diese Pressemitteilung wurde bisher 35 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung