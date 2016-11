Es gibt drei neue Bücher im Kindereck

Neues interessantes Trio im Kindereck.

(firmenpresse) - Neues interessantes Trio im Kindereck.

http://kindereck.jimdo.com/karina-verlag/



Aufstand der Fäustlinge

Wie ergeht es einem Fäustling, der seinen Besitzer verliert? Dieses traurige Schicksal erleidet Fred, dem in der U-Bahn sein Menschenskind Julia abhanden kommt. In der Fundkiste der Verkehrsbetriebe trifft er auf die Leidensgenossen Daniel, Luna, Julian, Sarah, Lisa - und viele andere.

Zwischen den Handschuhen und Fäustlingen entsteht eine enge Freundschaft - und schließlich entwickeln sie einen verwegenen Plan um nach Hause zurückzukehren.

Wie alles beginnt und ob der Plan gelingt, davon handelt diese Geschichte über Hoffnung, Freundschaft und Mut.



Suses Waldmärchen

Es war einmal ein Mäusepärchen - Suse und Erwin. Sie lebten in einem Fürstenhaus irgendwo im Wald, bei der Familie des Jägers, der Siebenkindesmutter und natürlich den dazugehörigen Kindern. Sue weiß zu jedem Kind eine passende Geschichte zu erzählen. In diesen Waldmärchen stehen zahlreiche Geister des Waldes, Tiere und sogar der Mond den Kindern bei ihren Abenteuern zur Seite. Lernt Anton kennen, reist mit zu den roten Schattendamen oder findet heraus, was es mit der Krötenangst auf sich hat.



Tom, die Maus

Erleben Sie mit Tom, einem jungen Mäuserich, sein erstes Abenteuer, in dem er sich auf die Suche nach seinen jüngeren Geschwistern macht. Auf dem Weg trifft er auf ein dunkles Ungeheuer und den Straßenkater Carlos.

Wiebke Worm hat den Text geschrieben und Claudia Querüber die wundervollen Zeichnungen dazu geschaffen.



Über das Kindereck:

Hier dreht sich alles um Literatur und Unterhaltung für Kinder.

Bücher sind etwas ganz Besonderes. Fantasie ist die stärkste und schönste Kraft, die Kinder besitzen. Deshalb ist es auch so wichtig, sie so früh wie möglich an Bücher heranzuführen. Denn hier können sie anhand der erzählten Geschichte ihre eigene Kreativität sowie Vorstellungskraft frei entfalten.

Viel Freude beim Stöbern!



http://kindereck.jimdo.com/



Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=P8BAFdztyXM



Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdo.com/

http://kindereck.jimdo.com/

http://pressemeldungen.jimdo.com/

https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Dies ist eine Pressemitteilung von

Kummer

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.11.2016 - 07:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1419871

Anzahl Zeichen: 2805

Kontakt-Informationen:

Firma: Kummer

Ansprechpartner: Kummer

Stadt: Ennepetal

Telefon: 000



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 03.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 32 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung