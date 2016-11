Niedrigzinsphase und PKV-Tarifwechsel

(firmenpresse) - 220 Milliarden EURO hat die private Krankenversicherung für ihre Versicherten angespart. Für jeden Privatpatient heruntergerechnet sind das bei etwa 20 Jahren Versicherungszeit schnell 40.000 EURO. Der jeweilige Betrag wird vom Versicherer auf Wunsch einzeln wie in einem Kontoauszug ausgewiesen.



Wesentlicher Bestandteil der Zukunftsplanung in der PKV sind die Zinseinnahmen. Diese sind sozusagen weg. Dennoch konnten die privaten Krankenversicherungen in 2015 wegen der langfristigen Anlagestrategie noch 3,7 % Zinsen erwirtschaften. In 2016 rutscht die Marke unter 3,5 %. In dieser Situation schreibt der Gesetzgeber Beitragserhöhungen in der PKV vor, um die fehlenden Zinseinnahmen auszugleichen.



Vergleich PKV-GKV



Im Zeitraum von 2007 bis 2017 sind die Beiträge der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) um 3,2 % angestiegen, die der privaten Krankenversicherungen (PKV) um 3,0 %. Der Unterschied erscheint nicht groß, das ist er aber. Erstens hat die PKV im gleichen Zeitraum Milliarden EURO zurückgelegt, während in der GKV jeder EURO sofort ausgegeben wurde. Zweitens sind die Versicherungsleistungen der PKV erheblich umfangreicher als die der GKV. Ab 2017 beträgt der Höchstbeitrag der GKV ca. 800 EURO.



Medizinische Inflation



Neue Medikamente, neue Behandlungsmethoden und die steigende Lebenserwartung tragen ebenfalls zum Beitragsanstieg der GKV und der PKV bei.



Die Erklärungen für den rasanten Kostenanstieg sind alle gut und richtig. Dennoch müssen die Beiträge Monat für Monat bezahlt werden. Die Krankenversicherung, PKV oder GKV ist Pflicht, es gibt kein Entkommen.



Kostenloser Ausweg für PKV-Kunden



Versicherte der privaten Krankenversicherung können durch einen PKV-Tarifwechsel viel Geld sparen. Die Sache ist aber kompliziert und erfordert Beratung durch Profis. Die Beratung muss nichts kosten. In den Beiträgen sind Verwaltungskosten enthalten. Aus den Verwaltungskosten bezahlt die PKV direkt den Wunschberater. Nach eigenen Erhebungen ist die hc consulting AG aus Köln (www.hcconsultingag.de) Marktführer im kostenlosen PKV-Tarifwechsel.





Diese privaten Krankenversicherungen nehmen am kostenlosen PKV-Tarifwechsel teil:



Allianz, Alte Oldenburger, ARAG, AXA, Barmenia, Bayrische Versicherungskammer, Central, Continentale, Deutscher Ring, DKV, Gothaer, Hallesche, Hanse Merkur, Inter, Münchener Verein, Nürnberger, R+V, Signal Iduna, SDK, Universa und Württembergische.









PKV. Tarifwechsel. Kostenlos.

