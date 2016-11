Schlüsselübergabe in Seefeld: Das neue NIDUM eröffnet noch in diesem Jahr

Schlüsselübergabe von Massewalter Dr. Geiler an den neuen Hotelbesitzer Herrn Pinzger

(firmenpresse) - Jetzt ist es fix: Vor wenigen Tagen hat der Südtiroler Maximilian Pinzger die Schlüssel des ehemaligen For Friends Hotels in Seefeld übernommen. Bereits am 22. Dezember 2016 eröffnet der junge Hotelier das exklusive Haus unter neuem Namen und mit einem neuen Konzept: Das NIDUM – Casual Luxury Hotel wird ein Treffpunkt für eine neue Generation von Reisenden, die ohne Zwänge und in legerer Atmosphäre Luxus und gehobenen Stil genießen möchte. Der geglückten Übernahme des insolventen For Friends Hotels gingen lange Verhandlungen voraus. Jetzt ist Maximilian Pinzger sicher, das Hotel in kürzester Zeit zu einem neuen Hot Spot machen zu können. Seit der ersten Besichtigung hat er eine klare Vision. „Ich vermisse in der gehobenen Hotellerie die Leichtigkeit, den Spaßfaktor, die Freiheit“, so der Verantwortliche für das neue NIDUM. Daher soll sein Hotel für jene sein, die Lust haben, sich stilvoll zu unterhalten und größtmögliche Urlaubsfreiheit zu erleben. Viele ehemalige Mitarbeiter, von denen die meisten aus der unmittelbaren Umgebung stammen, haben sich postwendend „zum Dienst“ zurückgemeldet. „Besser könnte es nicht laufen“, freut sich Pinzger über die freundliche Aufnahme in Seefeld. Maximilian Pinzger stammt aus einer angesehenen Südtiroler Gastgeberfamilie. Bis dato hat er als Juniorchef den elterlichen Vinschgerhof in Schlanders geleitet. In dem sonnigen Mösern bei Seefeld steht das NIDUM mit einem überwältigenden Ausblick über das Inntal bis zum Arlberg. Sommer wie Winter ist in dem „Best of the Alps“ Tourismusort Aktivurlaub in einer einzigartigen Naturlandschaft Programm. Das Casual Luxury Hotel NIDUM startet durch. Pünktlich zur Wintersaison – zwei Tage vor Weihnachten – zückt Maximilian Pinzger seine Schlüssel in eine neue Urlaubswelt.



