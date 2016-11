Platz gemacht! AraCom erweitert die Räumlichkeiten für Mitarbeiter und Kunden

Gersthofen, 03. November 2016 – Mit einer Erweiterung der Bürofläche um zusätzliche 350m² hat die AraCom IT Services AG ihre Firmenzentrale in Gersthofen erfolgreich ausgebaut. Fünf hoch modern gestaltete Räumlichkeiten bieten zukünftig 40 weiteren qualifizierten Mitarbeitern reichlich Platz für die Entwicklung individueller Softwarelösungen und lassen auch Kunden davon profitieren.



(firmenpresse) - Die zunehmende Auftragslage und rasch steigende Mitarbeiteranzahl warfen bereits ihre Schatten voraus und so war es nur eine Frage der Zeit, wann es zu einem Ausbau des expandierenden IT-Unternehmens kommen würde. Der Standort hier in Gersthofen hat sich für die Software-Dienstleister bewährt. "Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung“, freut sich Lothar Härle, der erst vor knapp zwei Jahren mit seinem Kompagnon und Vorstandskollegen Alexander Waidmann den Firmenhauptsitz von Augsburg in das Gersthofener Gewerbegebiet verlegte. „Vor 18 Jahren sind wir mit einer Hand voll junger und ambitionierter Informatiker gestartet. Inzwischen beschäftigen wir 175 Fachkräfte in den Bereichen Softwareentwicklung und –beratung, Vertrieb, Marketing und Verwaltung und zählen national und international agierende TOP-Unternehmen zu unseren Geschäftspartnern. Für diese Erfolgsgeschichte möchte ich mich im Namen unseres gesamten Teams bei unseren vielen Kunden für ihr Vertrauen in unsere Erfahrung, Kompetenz und Zuverlässigkeit herzlich bedanken."



Neue Anreize durch innovatives Raumkonzept

Die erweiterten Büroflächen der AraCom IT Services AG bieten mit zusätzlichen 350m² ab sofort viel Raum für die Weiterentwicklung kreativer Ideen und eine offene Unternehmenskultur. Ein innovatives und großzügiges Raumkonzept schafft neue Anreize und ermöglicht den Mitarbeitern mehr Flexibilität in der Umsetzung von spannenden Kundenprojekten. „Alle neuen Büroräume sind vollklimatisiert, technisch auf dem neuesten Stand und bieten durch eine intelligente Vernetzung optimale Kommunikationsmöglichkeiten“, berichtet Alexander Waidmann, Vorstandsmitglied der IT AraCom Services AG. „Die neue ansprechende Arbeitsumgebung fördert die Motivation des gesamten Teams, was sich sowohl in besseren Ergebnissen als auch einem optimalen Service für unsere Kunden widerspiegelt – ein großer Gewinn für alle Beteiligten.“









Über die AraCom IT Services AG



Die AraCom IT Services AG ist einer der führenden Entwickler und Integratoren von Individualsoftware für große und mittelständische Unternehmen. Mit angepassten Programmierlösungen und Gesamtprojektierungen hat sich die in Gersthofen ansässige AraCom IT Services AG in den letzten Jahren zu einem modernen und erfolgreichen Softwareunternehmen entwickelt. Im Bereich der Individuallösungen nimmt das Unternehmen mit zwei Niederlassungen in München und Stuttgart einen führenden Platz ein. National und international agierende TOP-Unternehmen aus dem Finanz- und öffentlichen Sektor sowie den Branchen Automotive, Industrie, Medien, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt und der Energiewirtschaft vertrauen zunehmend auf die Erfahrung, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der AraCom IT Services AG. An der Spitze des 1998 gegründeten Unternehmens stehen die beiden Vorstände und Gründer Lothar Härle und Alexander Waidmann sowie als drittes Vorstandsmitglied Winfried Busch. Das Unternehmen besteht aus einer jungen Mannschaft mit derzeit 175 hoch qualifizierten Mitarbeitern in den Bereichen Softwareentwicklung und -beratung, Vertrieb, Marketing und Verwaltung.

AraCom IT Services AG

