Cartier Ankauf und Verkauf

(firmenpresse) - Cartier ist eine französische Schmuck- und Uhrenfirma des Schweizer Luxusgüterkonzerns Richemont.

1847 übernahm Louis-Francois Cartier in Paris das Schmuckatelier seines Lehrmeisters und legte so die Grundsteine für das heutige Unternehmen Cartier. Der von Hand angefertigte Schmuck feierte schnell Erfolge, so dass Cartier wenige Jahre später die französische Kaiserin Eugenie mit seinen Schmuckkreationen belieferte. Durch den Erfolg wuchs das Unternehmen rasch, weshalb 1859 ein Umzug an den Boulevard des Italiens erforderlich wurde. Zur gleichen Zeit weitet das Unternehmen sein Sortiment auf eigen angefertigte Uhren aus.

Cartier Ankauf und Verkauf im SG Pfand und Leihhaus

Sie sind im Besitz eines auserwählten Stückes aus dem Hause Cartier und spielen mit dem Gedanken sich von diesem Schmuckstück zu trennen? Dann finden sie ins uns ihren erfahrenen Partner für den Ankauf von Cartier. Ganz gleich ob es sich bei dem Verkauf um eine Luxus Uhr handelt oder auch Cartier Schmuck wie zum Beispiel aus der Trinity Serie.

Der Ankauf von Cartier Uhren gestaltet sich wie folgt:

Sie bringen ihre Carter Armbanduhr, zum Beispiel eine Ballon Bleu de Cartier, Tank, Calibre de Cartier, Cle de Cartier, Drive de Cartier, Santos de Cartier oder auch eine Rotonde de Cartier, mit zu ins das SG Pfand und Leihhaus in Oldenburg. Unsere Gutachter nehmen sich in einem Beratungsgespräch genügend Zeit um ihre Armbanduhr genausten zu bewerten. Die Bewertung für den Ankauf von Cartier Armbanduhren erfolgt nach einem genau festgelegten Ablauf, den wir innerhalb von Jahren perfektioniert haben. So stellen wir sicher, dass sie als unser Kunde eine genaue Taxierung ihrer Uhr erhalten und im Anschluss ein faires Angebot das natürlich auf dem aktuellen Marktwert des jeweiligen Modells fundiert.

Der Ankauf von Cartier Schmuck verläuft analog:

Sie verstauen ihre Wertvollen Schmuckstücke für den Ankauf von Cartier Schmuck gut, wie zum Beispiel Amulette de Cartier, Cartier Love, Panthere de Cartier, Juste un Clou, Trinity de Cartier, Cactus de Cartier oder aber auch Schmuckstücke aus der Diamant Kollektion, und machen sich auf den Weg zu uns nach Oldenburg in das SG Pfand und Leihhaus. Unsere erfahrenen Gutachter verfahren hier exakt genauso präzise wie beim Luxus Uhren Ankauf. In ihrem Beisein wird der Cartier Schmuck für den Verkauf begutachtet, bewertet und taxiert. Nach erfolgreicher Taxierung nennt ihnen unser Gutachter ein Angebot, welches Gegenüber den üblichen Händlern die ihnen nur den Goldpreis bieten würden, weit darüber hinaus geht. Für den Ankauf von Cartier Schmuck zahlen wir bis zu 50,-EUR pro Gramm! Ein Angebot das sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Cartier Schmuck- und Armbanduhren zu aufregenden Preis

Sie befinden sich derzeit auf der Suche nach einer neuen Cartier Armbanduhr oder suchen ein einzigartiges Cartier Schmuckstück. Auch dann sind sie bei uns genau richtig. Wir führen stets eine handerlesene Auswahl an Cartier Luxusuhren wie auch an Cartier Luxus Schmuck. Natürlich wurden alle Schmuckstücke, ob nun Uhr oder Schmuck, von unseren erfahrenen Gutachtern auf Echtheit geprüft und verifiziert. Das Sparpotential ist beachtlich!

Gegenüber einen Neukauf können wir ihnen Preise anbieten die bis zu 60% unter dem Neupreis liegen. Zusätzlich kaufen sie absolut Sorgenfrei. Cartier Uhren werden vor dem Verkauf von einem Uhrmachermeister geprüft und gewartet und zusätzlich bekommen sie 12 Monate Garantie auf jede bei uns erworbene Cartier Armbanduhr.

Nun haben wir ihr Interesse geweckt und sie haben noch Fragen?

Dann zögern sie nicht uns zu kontaktieren!

Ihr SG Pfand und Leihhaus - Mit Sicherheit





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.oldenburg-leihhaus.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

SG Pfand und Leihhaus



Pfandkredite

Goldankauf

Luxusuhren Ankauf

Bernstein Ankauf

Ankauf und Verkauf aktueller Elektronik



In Oldenburg und Umgebung.

Dies ist eine Pressemitteilung von

SG Pfand und Leihhaus Oldenburg

PresseKontakt / Agentur:

SG Pfand und Leihhaus Oldenburg

Shehide Delija

Heiligengeiststr. 1

2621 Oldenburg

info(at)oldenburg-leihhaus.de

044196030165

http://www.oldenburg-leihhaus.de



Datum: 03.11.2016 - 09:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1419905

Anzahl Zeichen: 4011

Kontakt-Informationen:

Firma: SG Pfand und Leihhaus Oldenburg

Ansprechpartner: Shehide Delija

Stadt: Oldenburg

Telefon: 044196030165





Diese Pressemitteilung wurde bisher 70 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung