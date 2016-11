Auf Knopfdruck: künstliche Ernährung regresssicher und leitliniengerecht verordnen / Gesundheitsinstitut Carenoble stellt Best-Practice-Modell für Ärzte bereit (FOTO)

- Erstmalige webbasierte Implementierung von medizinischen

Leitlinien realisiert

- Wahrung der Therapiehoheit, optimale Versorgungsqualität und

Regressschutz für Ärzte

- Wirtschaftlichkeit und Qualität im Einklang, bis zu 150 Millionen

Einsparpotenzial

- Ärztliche Nutzerzahl auf 6.000 gestiegen, Partnerschaft mit bereits

37 Krankenkassen



Medizinische Leitlinien abbilden und gleichzeitig das

wirtschaftlichste Produkt verordnen - im Praxisalltag kaum möglich.

Oder etwa doch? Das herstellerunabhängige Institut Carenoble hat es

mit dem Verordnungsservice CareSolution geschafft, Leitlinien zur

künstliche Ernährung (parenterale Ernährung) auf Knopfdruck verfügbar

zu machen. Ist der Patientenbedarf definiert, listet das Onlineportal

CareSolution alle geeigneten Produkte und Rezepturen auf - inklusive

der aktuellen Preise. Somit erhält der Arzt völlige Markttransparenz

als Grundlage für seine Verordnungsentscheidung.



Parenterale Ernährung kann Leben retten oder Therapieerfolge

verbessern. Doch die Berechnung des individuellen Patientenbedarfs

hat es in sich. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin e.V.

(DGEM) hat dafür eigens eine Leitlinie erstellt. Sie enthält 54

Empfehlungen für Ärzte, die Leitlinien der europäischen Gesellschaft

(ESPEN) umfassen sogar mehr als 300 evidenzbasierte Empfehlungen.



- Ärzte erhalten durch Markttransparenz Verordnungshoheit und

Unabhängigkeit zurück



"Mit CareSolution haben wir ein Werkzeug für Ärzte entwickelt, mit

dem in wenigen Schritten alle Produkte, Angebote und deren Preise

vergleichbar gemacht werden, die zum jeweiligen Patientenbedarf

passen. Je nach Wunsch nutzt der Arzt die sekundenschnell verfügbaren

Leitlinienempfehlungen oder eine der Expertenfunktionen zur

Festlegung des Nährstoffbedarfs für seinen Patienten. Im zweiten



Schritt listet CareSolution alle passenden Produkte und Rezepturen

mit Preisangaben auf. Für den Arzt bedeutet das, dass er durch den

Einsatz von CareSolution unabhängig von Dritten und eigenständig das

beste Produkt für seinen Patienten finden kann. So erhalten die Ärzte

ihre Verordnungshoheit zurück, ohne die gewohnten

Versorgungsstrukturen ändern zu müssen", erklärt Dr. Peter Hajek,

wissenschaftlicher Leiter vom Institut Carenoble.



- Senkung der Arzneimittelausgaben: 30 bis 50 Prozent der Kosten

können ohne Qualitätsverlust eingespart werden



Auch produkt- und herstellerseitig gibt es vieles zu beachten -

über 12 Mio. Produktkombinationen sind möglich. Hier das Passende und

Wirtschaftlichste zu finden ist mit enormem Aufwand verbunden. Dabei

können die Kosten für diese Arzneimittel zwischen 80 und 300 Euro am

Tag schwanken. Hier liegen große Reserven für die

Solidargemeinschaft. Die Ausgaben der Krankenkassen für Arzneimittel

stiegen im ersten Halbjahr 2016 um fast 600 Millionen Euro. Nach

Angaben des GKV-Spitzenverbandes mussten die Kostenträger dafür 19,1

Mrd. Euro aufbringen. Das entspricht einer erneuten Steigerung von

3,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dabei führt neben den

Innovationen vor allem die Intransparenz auf dem Markt zur

Kostenexplosion. Carenoble arbeitet seit Jahren daran diese

Intransparenz aufzuklären und stellt Instrumente für Ärzte und

Krankenkassen bereit, um Qualität und Kosten gleichermaßen zu

verbessern. Im Oktober 2016 stieg die Zahl der teilnehmenden

Mediziner bereits auf über 6.000 an, die der Partner-Krankenkassen

auf 37.



Mit Hilfe der Wissensdienste von CareSolution wird die Qualität in

der Versorgung mit parenteraler Ernährung gestärkt, - gleichzeitig

können 30 bis 50 Prozent der Kosten eingespart werden. Bundesweit

beträgt das Einsparpotenzial 150 Millionen Euro pro Jahr. Damit

leistet Carenoble aktiv einen Beitrag zur transparenten Gestaltung

des Pharmamarktes und zur Stabilisierung der Arzneimittelausgaben.



Über CARENOBLE:



Als privates Institut für Gesundheitsökonomie stellt CARENOBLE

herstellerunabhängige, neutrale Arzneimittelinformationen für bereits

6.000 Ärzte und 37 Krankenkassen zur Verfügung. Im Zentrum der

GKV-gestützten Dienstleistung steht das webbasierte

Verordnungsservice-Portal CareSolution®. Mithilfe leitliniengerechter

Arzneimittelwirtschaftlichkeitsberechnungen schafft CARENOBLE so

völlige Produkt- und Preistransparenz und garantiert die

wirtschaftliche Verordnungssicherheit der Ärzte. Ein

interdisziplinäres spezialwissenschaftliches Team steht zudem für

individuelle Beratungen zur Verfügung. Weitere Infos unter:

www.carenoble.de.







