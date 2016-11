Mission Lifestyle Chirurgie: MediDate macht Spitzenmedizin für alle zugänglich (FOTO)

Laut Deutsche Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie

lassen jährlich fast eine halbe Million Deutsche aus ästhetischen

Gründen einen medizinischen Eingriff an Augen, Körper oder Zähnen

durchführen. Das Internet ist hierbei zum wichtigsten

Informationsmedium geworden. Bereits 80 Prozent aller Patienten

informieren sich vorher online zu Möglichkeiten, Behandlungsmethoden

und Ärzten, ergab eine Umfrage von jameda. Diese Tatsache nutzt

MediDate bereits seit zwei Jahren für sein erfolgreiches

Geschäftsmodell. Eiko Gerten, Geschäftsführer von MediDate: "Wir

bringen als Patientenlotse Transparenz und Service in einen Markt,

der bisher für Patienten nur schwer zu verstehen und zugänglich war.

Unsere telefonische Kundenberatung erlaubt es Patienten, sich

unverbindlich von zuhause aus zu informieren und nicht erst in eine

Klinik gehen zu müssen." Die Patientenberatung erfolgt durch ein Team

von medizinischen Fachangestellten sowie medizinisch geschulten

Beratern. Danach besteht die Möglichkeit eines Erstgesprächs mit

einem Arzt in einer Partner-Klinik.



Ziel ist es, die Funktion als Patientenlotse weiter auszubauen.

Anbieter von Lifestyle-Chirurgie und Kliniken unterscheiden sich auch

in Deutschland stark in Preis und Qualität. MediDate arbeitet daher

ausschließlich mit den für den jeweiligen medizinischen Fachbereich

führenden Fachärzten und Kliniken zusammen, um Patienten die

bestmögliche Behandlung zu garantieren. Da MediDate durch seinen

Service auch die Arbeitsabläufe in den Kliniken optimiert, können

attraktive Preis für die Behandlung angeboten werden: eine durch

MediDate organisierte Operation kostet den Patienten im Durchschnitt

27 Prozent weniger als der durchschnittliche Behandlungspreis in

einer deutschen Premiumklinik - bei gleich hoher Behandlungsqualität.



Per Telefon und Webseite erreichen das Unternehmen monatlich



mehrere tausend Anfragen potentieller Patienten. Die Tendenz ist

steigend, da MediDate eine wachsende Markenbekanntheit sowie eine

hohe Empfehlungsrate besitzt. Geschäftsführer Nico Kutschenko:

"Unsere Mission ist es, die Lifestyle-Erfahrung der nächsten

Generation zu bieten. Dabei vereinen wir das Beste mehrerer Welten:

führende medizinische Kompetenz, die bestmögliche Beratung und

Betreuung sowie attraktive Preise. Messen lassen wir uns vor allem an

unserer Patientenzufriedenheit. Diese ist, laut Trustpilot vom Juli

2016, mit 97 Prozent aktuell absolut marktführend." So baut MediDate

sein Angebot weiter aus und kooperiert bereits mit über 70 führenden

Kliniken in Deutschland.



Über das Unternehmen: MediDate ist Europas führender

Patientenlotse im Bereich der Lifestyle Chirurgie (Refraktive

Chirurgie und plastisch-ästhetische Chirurgie). Dabei berät MediDate

Patienten, die einen ästhetischen oder funktional indizierten

medizinischen Eingriff planen und bietet die Möglichkeit direkt

vergünstigte Behandlungstermine bei den passenden, führenden

Fachärzten und Spezialkliniken zu reservieren. Die Vergünstigung

ergibt sich durch Optimierung der Arbeitsabläufe und entsprechender

Kostenersparnis bei Ärzten und Kliniken. Das Unternehmen wurde 2014

gegründet und ist seit Anfang 2016 auch in Großbritannien aktiv. Die

Mission von MediDate ist es, Spitzenmedizin jedem zugänglich zu

machen. Mehr Informationen unter medidate.de







