Was muss eine gute Autoversicherung bieten? Diese Frage stellen

sich Autofahrer im laufenden Wechselgeschäft. Generell gilt:

Billig(er) ist nicht immer gut, deshalb Leistungen vergleichen, denn

die Unterschiede sind hier groß. Der Wechsel der Kfz-Police ist in

der Regel zum Ende des Kalenderjahres möglich, da die meisten

Versicherungsverträge vom 1. Januar bis zum 31. Dezember laufen. In

diesen Fällen muss die Kündigung spätestens bis 30. November 2016 bei

der Versicherung eingehen. Die ADAC Autoversicherung AG gibt Tipps,

worauf es bei der Suche nach einem passenden Tarif ankommt.



- Deckungssumme: Diese sollte bei 100 Millionen Euro liegen.



- Freie Werkstattwahl: Damit können Autofahrer frei entscheiden, wo

ihr Fahrzeug repariert wird. Bei Werkstattbindung muss in einer

Werkstatt repariert werden, mit der die Versicherung

zusammenarbeitet. Sonst besteht die Gefahr, dass der Schaden nicht

oder nur teilweise übernommen wird. Vorsicht auch bei Leasing-Autos:

Oft ist im Vertrag geregelt, was im Schadenfall zu tun ist



- Rabattschutz: Dieser schützt in der Regel bei einem Schaden pro

Kalenderjahr vor einer Rückstufung. Bei sehr günstigen Tarifen fallen

Rückstufungen oft deutlich schlechter aus als marktüblich.



- Die Neupreis- oder Kaufpreisentschädigung in der Vollkasko sollte

bei Totalschaden bis zu 24 Monate und bei Diebstahl mindestens sechs

Monate umfassen.



- Verzicht des Einwandes der groben Fahrlässigkeit - das heißt volle

Leistungsübernahme, auch wenn der Fahrer, z.B. durch Kinder

abgelenkt, einen Unfall verursacht. Ausgenommen sind hierbei meist

grob fahrlässig herbeigeführter Diebstahl (z.B. Schlüssel im Auto

stecken lassen) sowie das Fahren unter Drogen- oder Alkoholeinfluss.



- Schäden, die mit einem Mietwagen im Ausland entstehen, sollten

mitversichert sein.





- Voll- oder Teilkasko: Nicht immer lohnt sich der Wechsel von der

Voll- in die Teilkasko. Denn die Prämienhöhe der Vollkasko ist

abhängig vom Schadenfreiheitsrabatt. In der Teilkasko gibt es diesen

Rabatt nicht.



- Sonder-Rabatte und -Einstufungen gehen in der Regel nicht auf den

neuen Versicherer über. Also vorher prüfen, ob solche vorliegen.



- Kosten: Wer jährlich zahlt, kann gegenüber vierteljährlicher oder

halbjährlicher Zahlung Geld sparen. Rabatte sind auch bei mehreren

Fahrzeugen unter einem Familiendach möglich.



- Unfallmeldedienst: Damit Autofahrer in Not schnellstmögliche Hilfe

bekommen, bietet unter anderem die ADAC-AutoVersicherung den neuen

Unfallmeldedienst (UMD) im Tarif KomfortVario an.



- Keine voreiligen Kündigungen: Den alten Vertrag erst kündigen, wenn

der neue abgeschlossen ist. Denn bei der Teil- und Vollkasko dürfen

Versicherer Verträge ablehnen. Deshalb vor einem Wechsel prüfen, ob

der neue Versicherer den Vertrag im gewünschten Umfang akzeptiert.



