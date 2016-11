Beisenherz, Wontorra, Buschmann: Sky präsentiert neue Gesichter, Shows und Eigenproduktionen für das kommende TV-Jahr (FOTO)

- "The Upfront"-Event in Düsseldorf: Sky stellte am 2. November vor

300 geladenen Gästen seine Programmhighlights 2016/17 sowie neue

Moderatoren und Formate vor

- Neue Sky Moderatoren: Micky Beisenherz, Jörg Wontorra, Frank

Buschmann und Axel Brüggemann erhalten exklusive Shows auf Sky

- Kommende Programmhighlights: eigenproduzierte Shows "A League of

Their Own", "Mitfahr-Randale" und "Masterchef" exklusiv auf Sky 1,

Sky Arts HD Eigenproduktion "Art in the City" sowie exklusive

Top-Serien, wie "Game of Thrones - Staffel 7", "House of Cards -

Staffel 5", "24 - Legacy" und die Sky Original Productions "Gomorrha

- Staffel 3", "Riviera", "Britannia" und "Fortitude - 2. Staffel"

- Neuer Entertainmentsender Sky 1 startet heute exklusiv auf Sky in

Deutschland und Österreich und ist für alle Kunden verfügbar: linear

sowie über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket abrufbar

- Unter den Gästen des "The Upfront"-Events: Elyas M'Barek, Lothar

Matthäus, Uli Hoeneß, Sky CEO Carsten Schmidt, DFL-Chef Christian

Seifert, Christoph Metzelder, Frank Buschmann, Jörg Wontorra, die

"Masterchef"-Jury Sybille Schönberger, Ralf Zacherl und Justine Leone

sowie die Sky Moderatoren Aline von Drateln, Britta Hofmann, Sarah

Valentina Winkhaus, Esther Sedlaczek u.v.m.



3. November 2016 - Das Fernsehjahr 2016/17 steht bei Sky in

Deutschland und Österreich ganz unter dem Motto "Enjoy The Show".

Dafür sorgt insbesondere der Start des neuen Entertainmentsenders Sky

1, der mit unterhaltsamen Eigenformaten wie "Masterchef",

"Mitfahr-Randale", "A League of Their Own" und exklusiven

TV-Premieren internationaler Serienhighlights wie "Victoria", "The

Tunnel - Sabotage", "Medici - Masters of Florence" und "24 - Legacy"

besticht und eine breite Zielgruppe anspricht.



Vor rund 300 geladenen Gästen im Capitol Theater in Düsseldorf gab

Sky Deutschland am 2. November einen Ausblick auf die



Programmhöhepunkte des Fernsehjahrs 2016/17. Neben exklusiven

Top-Serien wie der brandneuen Staffel sieben von "Game of Thrones",

der fünften Staffel von "House of Cards", den Sky Original

Productions "Gomorrha - Staffel 3", "Riviera", "Fortitude - 2.

Staffel", "Britannia" und "Babylon Berlin", das Sky gemeinsam mit

X-Filme, ARD/Degeto und Beta Film produziert, präsentierte Sky einige

personelle Top-Verpflichtungen. Dazu gehört Frank Buschmann, der auf

Sky 1 das internationale Kultformat "A League of Their Own"

moderieren und darüber hinaus im Sky Sportbereich zum Einsatz kommen

wird. Micky Beisenherz wird ab sofort in der Sky 1 Eigenproduktion

"Mitfahr-Randale" mit von der Partie sein und Jörg Wontorra wird ab

Sommer 2017 auf Sky Sport News HD ein eigenes Format erhalten.

Darüber hinaus führt der Musikjournalist Axel Brüggemann auf Sky Arts

HD, dem einzigen 24/7-Kunst- und Kultursender in

Deutschland und Österreich, ab Frühjahr 2017 durch die Show "Art in

the City".



Zu den weiteren Highlights des "The Upfront"-Events von Sky in

Düsseldorf gehörten: Sky Testimonial Elyas M'Barek präsentierte auf

der Bühne in einem launigen Quiz mit Micky Beisenherz die aktuellen

Innovationen wie Sky Ultra HD, Sky Ticket, Sky Box Sets und Sky+ Pro.

Sky Markenbotschafter und Liverpool-Trainer Jürgen Klopp wurde zudem

live direkt aus England ins Capitol Theater geschaltet. Durch den

Abend voller Entertainment und Show führte Sky Moderatorin Esther

Sedlaczek.



Carsten Schmidt, Gastgeber des Abends und Vorsitzender der

Geschäftsführung von Sky Deutschland: "Für Sky ist das Fernsehjahr

2016/17 nichts weniger als ein ganz neuer Abschnitt, in dem wir die

beste Unterhaltung für jedermann präsentieren werden. Dafür sorgen

der Sender Sky 1 mit brandneuen Shows wie ,Masterchef' und ,A League

of Their Own', exklusive Serien, Sky Sport News HD im Free-TV und

neue Moderatoren. Unsere Kunden dürfen sich auf mehr Highlights als

je zuvor freuen."



Von den kommenden Sky Programmhighlights zeigten sich beim Sky

Upfront-Event in Düsseldorf begeistert: Elyas M'Barek,

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert, Uli Hoeneß, Jörg Schmadkte (1.

FC Köln), Max Eberl (Borussia Mönchengladbach) die Sky

Sport-Experten Christoph Metzelder, Heribert Bruchhagen und Lothar

Matthäus, Moderator Micky Beisenherz, die Schauspielerin und

Moderatorin Karolin Oesterling, die Beachvolleyball-Olympiasieger

Julius Brink und Jonas Reckermann, die Sky Moderatorinnen Sylvia

Walker, Britta Hofmann, Aline von Drateln und Sarah Valentina

Winkhaus, die "Masterchef"-Jury Sybille Schönberger, Justine Leone

und Ralf Zacherl sowie Wolf-Christoph Fuss, Sebastian Hellmann, die

Sky Media Geschäftsführer Thomas Deissenberger und Martin Michel

sowie Dr. Holger Enßlin und Marcello Maggioni (beide Geschäftsführung

Sky Deutschland) und viele mehr.







