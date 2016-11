Kooperation zwischen LTP und LeanObjects

Von Schwarmintelligenz und Lagerprozessen

Frank Becker, GF LTP-Krefeld UG

(firmenpresse) - Die LTP-Krefeld ist seit Jahren etablierter Anbieter am Markt rund um die Bereiche Lager- und Fördertechnik. Sowohl im Komponentenhandel als auch im Projektgeschäft liegt das Alleinstellungsmerkmal in der freien Wahl der Hersteller und im Know-How der Kombination unterschiedlichster Komponenten – so dass der Kunde nicht alles aus einem Guss, sondern die für ihn optimierte Kombination erhält.



Als spezialisierter Softwareanbieter bietet LeanObjects seit kurzem die Möglichkeit, ohne große Investitionen durch Umsetzung der Schwarmsteuerung im Lager- und Förderbereich eine Erhöhung der Kapazität zur Steigerung des Betriebsergebnisses zu erzielen.



Die Kooperation beider Anbieter gibt Kunden die Chance, die Hard- und Software schon in der Planungsphase so aufeinander abzustimmen, dass beide Bereiche sinnvoll ineinandergreifen und die Produktions- und Lagerprozesse optimiert werden.







