Handstreuer Granomax erhält Plus X Award

Der Handstreuer Granomax des Schweizer Sprühgeräte Herstellers Birchmeier wird mit dem Plus X Award „Bestes Produkt 2015/2016“ ausgezeichnet und erhält das Gütesiegel in den Kategorien Innovation, High Quality, Bedienkomfort und Funktionalität.

(c)Birchmeier-Streuhilfe Granomax zum Ausbringen von Rasensamen und -dünger sowie von Streusalz oder

(firmenpresse) - Der Plus X Award, der in diesem Jahr bereits zum 13. Mal verliehen wird, ist ein Innovationspreis aus den Bereichen Technologie, Sport und Lifestyle und zeichnet Hersteller für den Qualitätsvorsprung ihrer Produkte aus.

„Wir sind sehr stolz auf diesen Award, freut sich Jürg Zwahlen, Inhaber der Firma. „Konnten wir doch einmal mehr beweisen, dass wir mit dem Granomax ein einzigartiges, effektives Gerät entwickelt haben, das mit seiner nutzerfreundlichen Anwendung überzeugt. Denn das einfache und zuverlässige Gerät verfügt weder über störanfällige Bauteile noch benötigt es Batterien oder Strom.“



Mit dem Granomax lassen sich neben Rasensamen und -dünger im Sommer ebenso gut auch Streusalz und Taumittel während der Wintermonate ausbringen.

Das Streuen von Hand hat ja meist seine Tücken: Am falschen Ort zu viel oder zu wenig! Mit dem Granomax lässt sich Taumittel gleichmäßig und schnell genau dort verteilen, wo es benötigt wird. Auf Treppen, Wegen und Garageneinfahrten kann so die Eisglätte flächendeckend und ohne die gefürchteten "Eisinseln" abgetaut werden.



Die Vorgehensweise ist dabei ganz einfach: Den Umhängebehälter mit rieselfähigem Granulat bis zu einer Korngröße von 4mm befüllen, über die Schulter hängen und den gewünschten Durchfluss entsprechend der Korngröße einstellen. Durch Hin- und Herschwingen der Streuhand wird ausgestreut. Der Wasser abweisende, beschichtete Tragbeutel fasst bis max. 8 Kilo Streusalz.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.birchmeier.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Birchmeier ist seit 140 Jahren ein führender Hersteller von Sprüh- und Dosiergeräten. Das Unternehmen ist international im Garten, der Landwirtschaft, Gewerbe und vielfältigen Industrien tätig. Funktionalität und Zuverlässigkeit der Produkte und der Nutzen für den Anwender stehen dabei im Mittelpunkt.

Smart und Swiss seit 1876

Dies ist eine Pressemitteilung von

Birchmeier Sprühtechnik AG

Leseranfragen:

Birchmeier Sprühtechnik AG

Im Stetterfeld 1

CH-5608 Stetten

Tel: +41/(0)56 485 8181

www.birchmeier.com





PresseKontakt / Agentur:

Birchmeier Sprühtechnik AG

Im Stetterfeld 1

CH-5608 Stetten

Angela Mayer

Telefon +49/ (0)151 61 53 78 97

angela.mayer(at)birchmeier.com

Datum: 03.11.2016 - 09:38

Sprache: Deutsch

News-ID 1419921

Anzahl Zeichen: 1729

Kontakt-Informationen:

Firma: Birchmeier Sprühtechnik AG

Ansprechpartner: Angela Mayer

Stadt: Stetten

Telefon: +41564858181



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 03.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 58 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung