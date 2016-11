Neue Hoffnung für MSler

Neue Medikamente für die sekundär chronisch progrediente MS: Ocrelizumab kurz vor der Zulassung! Siponimod noch in der Studie und erstmals vorgestellt!



(firmenpresse) - Neue Medikamente für die sekundär chronisch progrediente MS: Ocrelizumab kurz vor der Zulassung! Siponimod noch in der Studie und erstmals vorgestellt!



Multiple Sklerose: immer mehr therapeutische Möglichkeiten in der Pipeline

Eine Reihe neuer Substanzen zur Behandlung der Multiplen Sklerose (MS) steht derzeit in klinischen Studien auf dem Prüfstand. Eine große Herausforderung bleiben progrediente Verlaufsformen. Doch es gibt Hoffnung: „Für bestimmte Patientengruppen wird voraussichtlich bald ein spezifischer Wirkstoff zur Verfügung stehen", hat auf dem DGN-Kongress Prof. Dr. med. Ralf Gold, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) und Vorstandsmitglied im Ärztlichen Beirat der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft, Bundesverband e.V. in einem Überblick über die neuesten Erkenntnisse in Aussicht gestellt. Allerdings sei es zu früh, von einem Durchbruch bei der Therapie der progredienten MS zu sprechen.

Den vollständigen Artikel finden Sie hier:

https://www.dmsg.de/multiple-sklerose-news/ms-therapien/multiple-sklerose-immer-mehr-therapeutische-moeglichkeiten-in-der-pipeline/



Eine neue Hoffnung auch für die Autorinnen Caroline Régnard-Mayer und Britta Kummer.



Über die Autorinnen:

Caroline Régnard-Mayer lebt mit ihren zwei Kindern in Landau in der Pfalz. 2005 wurde sie aufgrund ihrer Erkrankung an Multipler Sklerose (MS) berentet. Die Autorin schreibt Ratgeber für andere Betroffene zur Ermutigung und Information und zur eigenen Krankheitsbewältigung.

Bekannt in Fachkreisen wurde sie mit ihrem ersten Buch „Frauenpower trotz MS … aus dem Leben gegriffen!“. Das wichtigste Buch für die Autorin ist ihr Ratgeber "Wir haben MS und keiner sieht es!", erschienen 2015. Es beschreibt die unsichtbaren Symptome bei Multiple Sklerose und leistet einen wichtigen Beitrag zur Stärkung und Information der Betroffenen und ihrer Angehörigen.

Ihr erster belletristischer Roman erscheint im Sommer 2016 unter dem Pseudonym Rachel Parker. Auch dort wird MS ein Randthema sein.



Frau Régnard-Mayer ist Gruppenleiterin einer MS-Selbsthilfegruppe und hat einen eigenen Blog.

http://www.frauenpowertrotzms.com/



Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdo.com/



