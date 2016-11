Ute Lemper: "Ich halte nichts davon, Drogen zu verbieten."

(ots) - In der aktuellen GALA (Ausgabe 45/16, ab heute im

Handel) spricht Chanson-Sängerin Ute Lemper (53) über ihren

Erziehungsstil. Die vierfache Mutter - ihre ältesten Kinder sind

bereits volljährig - sagt über ihre Erfahrung mit Heranwachsenden:

"Ich halte nichts davon, Drogen oder Alkohol zu verbieten, denn dann

werden sie es einfach heimlich machen. Es ist aber bei allem wichtig,

dass sie es in Maßen machen und nicht ausflippen."



Ihr Rezept: Sie sei ab einem gewissen Alter gemeinsam mit den

Kindern ausgegangen: "Wir saßen auch schon in den Cafés in Amsterdam

und haben uns zusammen einen Joint ausgesucht."



frei.







