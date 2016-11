Nach Wetterkapriolen 2016: der Winter-Check fürs Haus (FOTO)

(ots) -

Durch die Witterung im Sommer sind Immobilien vielen Belastungen

ausgesetzt, die zu Schäden und Feuchteproblemen führen können. Die

schweren Starkregen Ende Mai und Anfang Juni dieses Jahres haben die

Belastungen noch erhöht. Es lohnt sich, noch vor dem Wintereinbruch

einen genauen Blick auf einige Schwachstellen des Hauses zu werfen

und gegebenenfalls Schäden jetzt zu beseitigen.



Im Juni 2016 gab es mit 115 Litern pro Quadratmeter über 30

Prozent mehr Niederschlag, als im durchschnittlichen Mittelwert der

Jahre 1961 bis 1990 (85 Liter). Die Monate August und September 2016

waren dagegen viel trockener als in den vergangenen Jahrzehnten.

Diese Wetterkapriolen mit teilweise stark wechselnden Temperaturen

sind für Gebäude eine Belastung. Dipl.-Ingenieur Thomas Molitor,

stellvertretender Technischer Leiter beim Immobilien-Sanierers

ISOTEC, weiß um diese Problematik und zeigt sieben neuralgische

Punkte eines jeden Gebäudes auf.



1. Außenliegende Wasserstellen zur Gartenbewässerung müssen vor

dem Winter unbedingt abgestellt werden. In den Leitungen steht

vielfach noch das Wasser. Wenn dieses mit dem Kälteeinbruch friert,

bringt es die Leitungen zum Platzen und das Wasser gelangt

unkontrolliert in die Außenwand.



2. Als nächstes ist es wichtig, die Hauswände auf Risse hin zu

untersuchen. Sie entstehen immer, wenn ein Gebäude sich im Laufe der

Zeit "setzt" oder der Verputz marode wird. Die Risse in den

Außenwänden werden schnell zum Einfallstor für Feuchtigkeit und den

damit verbundenen Folgeschäden. Gegebenenfalls sollten Hausbesitzer

einen Fachmann beauftragen, der diese Schäden noch vor dem

Wintereinbruch in Ordnung bringt.



3. Heftige Sommergewitter, Regenfälle und Stürme sind in diesem

Jahr übers Land gezogen. Sie können bewirken, dass Dachziegel sich

verschieben und Feuchtigkeit ungehindert ins Gebäude eindringen kann.



Deshalb sollte das Dach jetzt überprüft und mögliche Schäden von

einem Dachdecker vor dem "richtigen" Wintereinbruch behoben werden.

Zudem stellen verschobene Dachziegel eine Gefahr da, für die der

Eigentümer haftbar gemacht werden kann, wenn andere zu Schaden

kommen.



4. Regenrinnen und Abflüsse sind ein weiterer Schwachpunkt im

Dachbereich. Durch Herbstlaub sind sie häufig verstopft, laufen über

und Wasser kann in die Gebäudewände eindringen. Deshalb sollten

Dachrinnen noch vor dem Winter gereinigt werden.



5. Ein besonderes Augenmerk verdienen außenliegende Kellertreppen

eines Hauses. Auch hier sind Rinnen und Abflüsse regelmäßig durch

Schmutz und Laub verstopft, sodass sie überlaufen und Wasser unter

der Kellertür nach Innen eindringt. Eine sorgfältige Reinigung der

Rinne vermeidet unangenehme Feuchteschäden.



6. Dichtungen und Schließmechanismen von Fenstern und Türen sind

ebenfalls "wunde Punkte" eines Gebäudes. Denn im Laufe der Jahre

werden sie spröde und verschleißen. Wenn es draußen kalt und windig

wird, zieht es unangenehm in der Wohnung und es wird ungemütlich.

Nicht zuletzt geht durch defekte Dichtungen und Schließmechanismen

kostbare Heizenergie verloren. Deshalb gilt: noch vor dem

Kälteeinbruch Fenster und Türen überprüfen und gegebenenfalls

reparieren lassen!



7. A propos Energieverlust: Durch schlechte Dämmung der Gebäude

geht viel Energie verloren. Deshalb lohnt es sich, jetzt noch die

Gebäudehülle zu checken und bei Bedarf nachzurüsten. Durch Systeme

wie die ISOTEC-Innendämmung sind in diesem Zusammenhang effektive

Alternativen zu einer aufwändigen Außenwanddämmung möglich.



"Wer diese Punkte beachtet, hat das Haus gut auf den Winter

vorbereitet und vermeidet Feuchteschäden, Energie- und Wertverluste

des Gebäudes", so Dipl.-Ing. Thomas Molitor.







Pressekontakt:

Pressesprecher

Thomas Bahne

Cliev 21

51515 Kürten

bahne(at)isotec.de

02207 / 84 76 0



Original-Content von: ISOTEC GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ISOTEC GmbH haus-check.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.11.2016 - 09:06

Sprache: Deutsch

News-ID 1419930

Anzahl Zeichen: 4399

Kontakt-Informationen:

Firma: ISOTEC GmbH haus-check.jpg

Stadt: Köln/Kürten





Diese Pressemitteilung wurde bisher 25 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung