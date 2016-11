Neuer Brötchen-Lieferdienst jetzt auch in Koblenz!

Express-Brötchen ab 5.11.2016 auch in Koblenz! Jetzt noch kostenlose Probebrötchen bestellen.

Express-Brötchen

(firmenpresse) - Wir liefern Ihnen frische Backwaren örtlicher Bäckereien morgens am Wochenende frisch an Ihre Haustür. So erhalten Sie Ihre Bestellung samstags und sonntags bis spätestens 8.30 Uhr morgens.



Sollten Sie noch kein Kunde bei uns sein und möchten unseren Brötchenservice einmal testen, dann laden wir Sie gerne zu einer kostenlosen und unverbindlichen Probelieferung an einem Tag Ihrer Wahl ein.



Am kommenden Wochenende starten wir jetzt auch endlich in Koblenz, nachdem wir bereits in über 140 Postleitzahlengebieten ausliefern und monatlich über 15.000 Lieferungen mit mehr als 100.000 frischen Brötchen & Backwaren ausführen. Dabei arbeiten wir mit namhaften und renommierten Bäckereien aus der Region zusammen.



In Koblenz haben wir hierfür die Bäckerei Alsbach aus Koblenz-Lay ausgewählt, die sich in den vergangenen Jahrzehnten einen hervorragenden Ruf aufgebaut hat und durch überdurchschnittliche Qualität überzeugt. Hier wird noch nach alter Tradition gebacken und echtes Handwerk ausgeführt!



Bestellen Sie noch heute Ihre kostenlose und unverbindliche Probelieferung. Kein Abo und keine Mindestabnahme!



Bestellhotline: 0800 664 80 800 (Mo-Fr von 8.30 bis 14.30 Uhr)



Oder bestellen Sie einfach online!



Jetzt schnell sein und für das kommende Wochenende bestellen. Annahmeschluss ist am Freitag um 14 Uhr!







http://express-broetchen.de/



Express-Brötchen Koblenz / Neuwied

Auf der Rosenheide 5, 53547 Hümmerich

