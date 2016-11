Geschenketipps zu Weihnachten für die Kleinsten der Familie

Toys"R"Us stellt die"Hot Toys 2016" vor

(firmenpresse) - Unter dem Motto "Die Superstars zu Weihnachten" präsentiert Toys"R"Us die 15 angesagtesten Geschenkideen aus dem Bereich Spielwaren. Die Empfehlungen beinhalten Artikel für Jungen und Mädchen der verschiedenen Altersklassen - vom Kleinkind bis hin zum größeren Schüler.

Köln, 3. November 2016 - Im letzten Quartal des Jahres beginnen mit dem Start der Lichter- und Kuschelzeit auch die Vorbereitungen auf das Weihnachtsfest. Adventskränze werden gebastelt, Plätzchen gebacken, Lichterketten und Dekofiguren aus dem Keller ziehen in die Wohnräume ein und die Suche nach den besten Geschenkideen beginnt. Zur Hilfestellung und Anregung bei der Auswahl der Präsente für die Kleinsten der Familie stellt der Spielwarenhändler Toys"R"Us mit den "Hot Toys" die 15 angesagtesten Artikel aus dem Bereich Spielwaren vor.

"Das Angebot ist groß und nicht immer fällt es leicht, die richtige Wahl zu treffen - zumal das Geschenk Freude machen und bei der Bescherung gut ankommen soll", so Michael Orttmann, Buying Director Toys"R"Us Central Europe. "Bei unseren "Hot Toys" haben wir auch in diesem Jahr die beliebtesten Themen und aktuellsten Trends einfließen lassen. Gemäß unserem Weihnachtsmotto 2016 - "Die Superstars zu Weihnachten" - findet sich hier für Jungen und Mädchen jeder Altersklasse mit Sicherheit ein Geschenk, das Herzen höher schlagen lässt."

"Hot Toys 2016" - Geschenkideen für Kinder

"LEGO Nexo Knights" von LEGO - Ritterliche Abenteuer für junge Helden bietet LEGO mit der neusten Action-Serie "Nexo Knights". Passend zur Spielewelt sind sowohl verschiedene Helden mit Zubehör als auch komplexe Spielsets wie Flug- und Fahrzeuge als auch Gebäude wie die große Festung für maximalen Bau- und Spielspaß erhältlich. (Altersempfehlung: 9 - 14 Jahre)

"Pokemon Rote und Blaue Kollektion Bisaflor Ex / Bisaflor Pikachu Ex" - Sammler von Trading Cards und Pokemon Fans fiebern mit Sicherheit den neusten Kollektionen entgegen. (Altersempfehlung: 11 - 15 Jahre)

"Carrera GO!!! Flying Lap" von Carrera - Auf 4,9 Metern Streckenlänge verspricht diese Neuheit von Carrera ultimativen Rennspaß. Zu den Highlights zählt beispielsweise die innovative Technologie - die "Flying Lap" bietet per Bluetooth-Verbindung und Carrera App die Integration von Action per Geschicklichkeitsspiel. Licht- und Soundeffekte sowie unterschiedliche Rennmodi sorgen für kurzweilige Spielfreude. (Altersempfehlung: 8 - 12 Jahre)

"City Action: S.W.A.T. Mega-Set" von Playmobil (9043) - Das Komplettpaket rund um die Themenwelt der Polizei lässt Playmobil Fans ganz auf ihre Kosten kommen. Das Mega-Set enthält insgesamt 114 Teile und beinhaltet Hubschrauber, Boot, Quad und zwei Jet-Skis. Das Highlight: Der integrierte Unterwassermotor sorgt für besonderen Spielspaß. (Altersempfehlung: 4 - 10 Jahre)

"Eisenbahn-Spieltisch" von Universe of Imagination / Toys"R"Us - Das 100-teilige Komplettset bietet kleinen Eisenbahn-Fans schier unbegrenzten Spielspaß und beinhaltet neben Schienen und Figuren zahlreiche Spielelemente wie Tiere, Fahrzeuge, eine Brücke und einen Tankstopp. Kompatibel mit allen Universe of Imagination Zügen. Maße ca. 40,3 x 117,4 x 60,3 cm (H x B x T). (Altersempfehlung: ab 3 Jahre)

"Trolls Kuschelzeit Puppe Poppy" von Hasbro - Bekannt aus dem gleichnamigen Kinofilm eroberte Trolls-Anführerin "Poppy" die Herzen der Kinder. Zum Kuscheln und Spielen ist "Poppy" nun als Puppe mit Plüschhaar erhältlich. Sie misst ca. 35 cm und wird mit Kamm und interaktivem Armband geliefert. (Altersempfehlung: 5 - 7 Jahre)

"Hatchimals Pengualas / Draggels" von Spin Master - Die tollpatschigen Hatchimals werden besonders Kinder begeistern, die sich ein eigenes Haustier wünschen. Bei der richtigen Pflege schlüpfen die interaktiven, magischen Wesen aus ihrem Ei. Nach dem Schlüpfen geht der der Spielspaß erst richtig los, denn Hatchimals können Laufen und Sprechen lernen und durch verschiedene Entwicklungsphasen begleitet werden. Toys"R"Us bietet exklusiv ein Hatchimals Unicorn an. (Altersempfehlung: 5 - 7 Jahre)

"Lern-Raupe Flitzi" von Fisher Price - Ausgestattet mit motorisiertem Kopf und acht einzelnen Segmenten, lässt sich die Lern-Raupe immer wieder neu zusammenstecken. Kinder können so bestimmen, welchen Weg die Raupe gehen soll. Trainiert auf spielerische Weise Problemlösen, Planen und kritisches Denken. Auch erhältlich: Das Erweiterungspack mit drei zusätzlichen Segmenten für noch mehr Spielspaß. (Altersempfehlung: 2 - 4 Jahre)

"Barbie RC Quadrocopter" von Mattel - Genau wie in ihrem neusten Film "Das Sternenlicht-Abenteuer" kann Barbie mit diesem RC Quadrocopter richtig fliegen. Dank der leicht bedienbaren Fernsteuerung lassen sich per Knopfdruck die Flughöhe einstellen und Start-, Flug- und Landemanöver ausführen. Inklusive Barbie-Figur im Outfit aus dem Film (nicht abnehmbar). (Altersempfehlung: 6 - 9 Jahre)

"NERF Elite Longshot" von Hasbro - Mit diesem 90 cm langen 2-in-1 NERF Blaster inklusive Zielfernrohr kann bis zu 30 Meter weit geschossen werden. Für Battles auf engerem Raum kann der Blaster in eine kleinere, handliche Version umgebaut werden. Inklusive 6 Darts. (Altersempfehlung: ab 8 Jahre)

"BMW 4er Coupe" von Avigo - In diesem originalgetreuen Kinderfahrzeug dürfen sich auch bereits jüngste Fahranfänger ganz groß fühlen. Mit kraftvollem 6-Volt-Akku für eine lange Laufzeit, Gas- und Bremspedal, Vor- und Rückwärtsgang sowie tollen Sound-Effekten kommt echter Fahrspaß auf. Inklusive RC-Fernsteuerung zum sicheren Mitlenken der Kleinsten. Maximale Geschwindigkeit ca. 4 km/h. (Altersempfehlung: 4 - 6 Jahre)

"LEGO TECHNIC - Claas Xerion 5000 Trac VC" von LEGO - Das 2-in-1 Bauset zu diesem beeindruckenden Traktor enthält insgesamt 1.977 Teile und bietet damit kreativen Konstruktionsspaß für zahlreiche Stunden. Dank seinem Power-Functions-Motor verfügt der Claas Xerion über verschiedene Highlights wie unter anderem ausfahrbaren Stützbeinauslegern, einen flexiblen Kranarm mit Greifer und eine drehbare Fahrerkabine. Kann zusätzlich in einen Traktor mit Pflug umgebaut werden. (Altersempfehlung: 11 - 16 Jahre)

"Wowwee - R.E.V. Air und Fahrzeuge" von Jazwares Inc. - Die intelligenten und taktisch navigierenden Quadrokopter R.E.V. Air mit Angriffsfunktion verlegen den vom Hersteller gewohnten Spielspaß der beliebten R.E.V. Fahrzeuge nun auch in die Luft. Mit integriertem GPS-System und Steuerung per App kommen Motor- und Actionfans ganz auf ihre Kosten. (Altersempfehlung: ab 8 Jahre)

"Hot Wheels - Megacity Parkgarage" von Mattel - In der größten Hot-Wheels-Garage aller Zeiten finden bis zu 36 Autos ihren eigenen Stellplatz. Zu den Highlights gehören unter anderem ein integrierter Hubschrauberlandeplatz, mehrere Rampen und Aufzüge, eine Bootsanlegestelle sowie Werkstatt. Licht- und Soundeffekte bieten zusätzliches Spielvergnügen. Inklusive 5 Hot Wheels Autos und Helikopter. (Altersempfehlung: ab 4 Jahre)

"Treasure Detector" von IMC - Bei diesem Abenteuerspiel gehen die Spieler in zwei Teams auf Schnitzeljagd. Der Clou: Ein elektronischer Detektor gibt Hinweise darauf, ob man den versteckten Schlüsseln und dem Diamanten auf der Spur ist. Nur das schnellste Entdeckerteam kann gewinnen. (Altersempfehlung: ab 7 Jahre)

Toys"R"Us ist mit über 1.600 Märkten in 35 Ländern der weltweite Marktführer im Handel mit Spielwaren und Babyartikeln. Im deutschsprachigen Raum unterstreichen mehr als 90 Stores, sowie jeweils landeseigene Onlineshops die marktführende Rolle des Unternehmens auch in Zentraleuropa. Mit seinem breit gefächerten Angebot bekannter Herstellermarken und leistungsstarker Eigenmarken aus den Bereichen Spielwaren, Multimedia, Outdoor und Baby führt Toys"R"Us das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch attraktive Kundenvorteilsprogramme, hohe Servicestandards und Produktqualität zu günstigen Preisen bietet das Toys"R"Us Konzept den Kunden einen großen Mehrwert.



Kommentare zur Pressemitteilung