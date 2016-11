"Glanz & Glätte" zu Gast bei Opel

(firmenpresse) - Raubling / Eisenach, 3. November 2016. Am 25. Oktober fand in Eisenach der Opel Women"s Retail Network (WRN) Germany Workshop statt. Teilgenommen haben 25 Opel Händlerinnen aus ganz Deutschland. Im Rahmen eines ganztätigen Workshops erhielten die Autohändlerinnen Informationen über Trends im Verkauf und Service. Mit dabei war auch die erfahrene und zertifizierte Pflege-Expertin Sylvia Höhentinger. Sie gab wertvolle Tipps zur richtigen Pflege von Fahrzeugen und hatte ihren innovativen Autopflegehandschuh "Glanz & Glätte" mit im Gepäck. Fazit der Händlerinnen: Ideal für Frauen, die keine Zeit für eine aufwändige Politur haben, aber trotzdem auf ein glanzversiegeltes Auto nicht verzichten möchten.

Die Zeiten, in denen Autokauf, Pflege oder Reparatur in erster Linie den Männern vorbehalten waren, sind längst vorbei. Laut dem Bundesamt für Statistik waren am 1.1.2015 bundesweit 40 600 826 Millionen Pkws zugelassen. Der Anteil weiblicher Halter betrug 14 902 867 Millionen. Das sind fast 37 Prozent. Die Branche geht davon aus, dass der Anteil der Frauen in diesem Bereich weiter steigt.

Dies bestätigen auch die Opel Händlerinnen sowie Heike Herzog, Regionalleiterin Vertriebsregion Ost, die am 25. Oktober im Hotel auf der Wartburg über den Dächern von Eisenach zum Opel WRN Germany Workshop zusammen gekommen sind: "Der Frauenanteil unter den Opel Kunden steigt weiter an. Dabei spielt für unsere weibliche Kunden vor allem das Thema "Pflege" eine sehr wichtige Rolle." In diesem Wissen hält Heike Herzog stets Ausschau nach professionellen Ideen und Konzepten, die sie den Opel Händlerinnen vorstellen kann.

Perfekte Ergebnisse bei minimalem Aufwand

Beim Technik-Frauen-Tag im AMZ Leipzig Anfang September ist Heike Herzog auf "Glanz & Glätte" aus dem Hause Höhentinger aufmerksam geworden. Die Teilnehmerinnen, alles Kundinnen des Opel Autohauses, durften damals den Pflegehandschuh zur Pkw-Glanzversiegelung auf Herz und Nieren testen. Sie legten Hand an und waren überrascht über die Vielseitigkeit des Produktes, den geringen Aufwand und das Ergebnis: "Genial, das war aber auch Zeit!" bis "Das lege ich meinen Kundinnen gleich ins Handschuhfach", waren nur einige Äußerungen der rundweg mit dem Ergebnis sehr zufriedenen Teilnehmerinnen. "Wir hatten das Produkt bereits im Vorfeld von mehreren Frauen mit sehr positivem Feedback testen lassen. Dies hier aber in Leipzig in einem gemeinsamen Workshop mit Auto-Expertinnen zu erleben, war dann doch noch eine ganz besondere Bestätigung", berichtet Sylvia Höhentinger, Geschäftsführerin der Firma Höhentinger.

"Das durchweg positive Feedback über die Leichtigkeit der Anwendung und die Einzigartigkeit des Produkts überzeugten mich", so Heike Herzog. "Ich lud Sylvia Höhentinger zu unserem Opel Händlerinnentag nach Eisenach ein, damit sie "Glanz & Glätte" dort persönlich vorstellt." Und das mit Erfolg: Einige der Opel Händlerinnen zeigten großes Interesse und haben Sylvia Höhentinger zu sich ins Autohaus eingeladen, wenn Sie im nächsten Jahr selbst einen Frauen-Technik-Tag veranstalten. Als TÜV-zertifizierte Photovoltaik-Gutachterin und Thermografin weiß Sylvia Höhentinger, worauf es bei Oberflächen ankommt: Keine Chemie und perfekter Schutz. Und sie weiß als Frau auch sehr gut, wie sich Frauen Pflegeprodukte wünschen: Perfekte Ergebnisse bei minimalem Aufwand.

Was ist "Glanz & Glätte"? Wo ist es erhältlich?

Die Pkw-Glanzversieglung "Glanz & Glätte" bietet professionellen Oberflächenschutz für Pkws ohne zeitintensive Politur. In "Glanz & Glätte" stecken fünf Handschuhe, die nach der wachsfreien Auto- oder Handwäsche zum Auftragen der Glanzversiegelung verwendet werden. Überschüssiges Material ist danach mit einem Mikrofasertuch zu entfernen.

Die Versiegelung schützt gegen UV-Strahlung und weist eine chemiefreie Beständigkeit auf. Es ist die erste grüne Autopflege am Markt mit innovativem Glanz-und-Glätte-Effekt.

Aktuell erhältlich ist es online unter www.glanz-glaette.de .

Unverbindliche Preisempfehlung: 9,90 Euro incl. MwSt.





Die Solarreinigung Höhentinger GbR mit Sitz in Raubling ist ein OQS-geprüftes und DLG-zertifiziertes Reinigungsunternehmen für Photovoltaikanlagen. Gegründet wurde das Unternehmen 2011 von Sylvia Höhentinger, TÜV-zertifizierte Gutachterin für Thermografie. Das Portfolio umfasst die fachmännische Reinigung von PV-Modulen und professionelle Thermografie zur Fehleranalyse. Zudem entwickelt und vertreibt das Unternehmen hochwertige Pflegeprodukte sowohl für die PV-Modulreinigung als auch die PKW-Glanzversiegelung.

Weitere Informationen: www.solar-reinigung.info, www.glanz-glaette.de

Kommentare zur Pressemitteilung