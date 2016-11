Social-Media-Power für 1-2-social

Die Social-Media-Agentur baut ihr Team im Bereich Strategie aus: Stefan Lintner kommt als Creative Director und Felix Krüger als Social-Media-Manager.

(firmenpresse) - München, 03. November 2016. 1-2-social bekommt Verstärkung: Mit Stefan Lintner und Felix Krüger kann die Münchner Agentur gleich zwei Neuzugänge vermelden. Beide bringen langjährige Erfahrung aus der Digital- und Werbebranche mit und werden bei ihrem neuen Arbeitgeber kreative und aufmerksamkeitsstarke Social-Media-Strategien entwickeln. Mit den Neueinstellungen reagiert 1-2-social auf die gestiegene Auftragslage.

Stefan Lintner kommt von der Trenkwalder International AG, München, und hat bei dem Personaldienstleister als Head of Social Media den Auf- und Ausbau von Social-Media-Maßnahmen in 12 Ländern verantwortet. Vorher war der diplomierte Betriebswirt mehr als zwei Jahre bei den Münchner Webguerillas tätig: Zunächst als Junior Social-Media-Manager Konzept und Strategie und anschließend als Concept Developer. In dieser Position entwickelte er Kampagnen-Konzepte und Strategien für Kunden der Agentur. Bei 1-2-social leitet der 33-Jährige nun das Kreativteam und verantwortet die konzeptionelle und strategische Kundenberatung.

Felix Krüger begann seine Karriere zunächst als Volontär bei der Produktionsfirma und Kreativagentur Factory Media GmbH, München, für die er anschließend auch als Online-Redakteur tätig war. Danach wechselte der 30-Jährige zur Münchner coma AG. Bei der Digitalagentur verantwortete er als Social-Media-Manager u.a. Redaktion, Community Management und Konzeption für namhafte Kunden. Auch bei 1-2-social gehören Konzeption und Redaktion zu Krügers Kernaufgaben, dabei berichtet er direkt an Stefan Lintner sowie an Geschäftsleiterin und Creative Director Seeda Ahmad.

"Mit Stefan als CD und Felix als Social-Media-Manager ist es uns gelungen, unser Team im strategischen Bereich ideal zu komplettieren", erklärt Helge Ruff, Geschäftsführer von 1-2-social. "Beide sind Social-Media-Experten und immer am Puls der Zeit, wenn es um die neuesten Trends und Entwicklungen geht. Wir freuen uns, dass Stefan und Felix uns ab sofort unterstützen."





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://www.1-2-social.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über 1-2-social:

1-2-social arbeitet passgenau mit versierten Spezialisten und achtet auf eine schlanke Struktur und Abwicklungsqualität. Die Agentur besteht aus kreativen Köpfen des Social Marketings, ausgezeichneten Community Managern, erfahrenen Programmierern, Redaktionsspezialisten und smarten Projektmanagern. Zu den Auftraggebern zählen unter anderem: SportScheck, Zee.One, Kentucky Fried Chicken, Versicherungskammer Bayern, History Channel, A&E, Syfy, 13th Street, Robert Half, DMG Mori, Baidani, MAHAG sowie ADAC Super X. Weitere Informationen unter: www.1-2-social.de

Dies ist eine Pressemitteilung von

1-2-social

PresseKontakt / Agentur:

KOSCHADE PR

Tanja Koschade

Kellerstraße 27

81667 München

tanja(at)koschadepr.de

089 55066850

www.koschadepr.de



Datum: 03.11.2016 - 11:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1420022

Anzahl Zeichen: 2258

Kontakt-Informationen:

Firma: 1-2-social

Ansprechpartner: Helge Ruff

Stadt: München

Telefon: +49 (0) 895 435 680 26





Diese Pressemitteilung wurde bisher 99 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung