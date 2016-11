Infoveranstaltung: Doppelqualifikation mit einer Ausbildung plus Fachabitur

(firmenpresse) - Köln, 03. November 2016. Dein Einstieg in die Medienbranche! Medien interessieren dich? Du designst oder programmierst gerne? Du möchtest die nächste Werbekampagne oder Veranstaltung planen? Dann ist das Berufskolleg für Medienberufe in Köln die richtige Wahl. Hier werden gleich drei spannende praxisnahe Bildungsgänge angeboten: Gestaltungstechnische/r Assistent/in, Informationstechnische/r Assistent/in und Kaufmännische/r Assistent/in. Das Beste: Du erhältst in nur drei Jahren eine Berufsausbildung und das volle Fachabitur. Egal ob Hochschule oder Arbeitswelt – Dir stehen viele Türen offen!



Haben wir dein Interesse geweckt? Dann informiere dich am Samstag, dem 26. November 2016 in unseren Informationsveranstaltungen über deine Möglichkeiten am Berufskolleg in Köln. Hier erfährst du alles über die Ausbildungen mit gestalterischem, informationstechnischem oder kaufmännischem Schwerpunkt.



•12:00 Uhr: Gestaltungstechnische/r Assistent/in plus Fachabitur

•13:30 Uhr: Informationstechnische/r Assistent/in sowie Kaufmännische/r Assistent/in plus Fachabitur



Im Anschluss an die Veranstaltungen kannst du den Bewerbungstest (Bewerbungsbestandteil) machen. Die Teilnahme an den Vorträgen ist unverbindlich und kostenlos.



Für deine Fragen rund um die Berufsausbildungen am Berufskolleg steht dir Susanne Hinzen telefonisch unter 0221 78970-134 und per E-Mail s.hinzen(at)medienberufe.de zur Verfügung.



Ort der Veranstaltung:

bm - gesellschaft für bildung in medienberufen mbh

Berufskolleg für Medienberufe

Bischofsweg 48-50

50969 Köln (Zollstock)

www.medienberufe.de/bk









Über bm - bildung in medienberufen



Seit 1998 führt bm - bildung in medienberufen berufliche Aus- und Weiterbildungen sowie Aufstiegsqualifizierungen mit IHK-Abschlüssen durch. Hinzu kam 2004 das Berufskolleg, an dem wir seitdem erfolgreich staatliche Abschlüsse plus Fachabitur vermitteln.



Zusammen mit unserer Partnerhochschule, der HMKW Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft bieten wir darüber hinaus duale Studiengänge in den Bereichen Medien, Journalismus, PR, und Kommunikation an. Wir arbeiten ständig daran, unser Bildungsangebot den Branchentrends entsprechend zu erweitern.



Neu in 2016: Die School of Games in Köln bietet Lehrgänge im Bereich Spiele-Entwicklung mit unterschiedlichen Schwerpunkten an. Dabei sind die Lern-Module zielgerichtet an die Anforderungen der Game-Industrie angepasst.



bm - gesellschaft für bildung in medienberufen mbh

Firma: bm - gesellschaft für bildung in medienberufen mbh



